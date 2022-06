İlk 10’un 4’ü otomotivci

Dünyada 14’üncü, Avrupa’da ise dördüncü büyük üreticisi olan Türkiye otomotiv sektörü, beş kıtada 193 ülkeye ihracat yapıyor. 2021’de Türkiye’de en fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasına dört otomotiv firması yer aldı

Otomotiv sektörü 2021'de 29 milyar 342 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan otomotiv, böylece ihracatta 16 yıldır aralıksız şampiyonluğunu korudu. Otomotiv, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından hazırlanan "İlk 1000 İhracatçı Firma" 2021 araştırmasında da öne çıktı. En fazla ihracat yapan ilk 10 firma arasında dört otomotiv şirketi yer aldı. Türkiye'nin en büyük ihracatçısı Ford Otosan oldu. Toyota Otomotiv ikinci, Kibar Dış Ticaret-Hyundai Assan dördüncü, Oyak Renault yedinci sırada yer aldı. İlk 100 ihracatçısı arasında Tofaş 11'nci, Mercedes-Benz Türk 13'üncü oldu. TİM araştırmasına ana sanayi ve tedarik sanayi olmak üzere 86 ihracatçı firma girdi.



5 KITA 96 ÜLKE

2021'de 6.2 milyar dolar ihracat gerçekleştiren Ford Otosan, üst üste 7 yıldır Türkiye'nin, 11 yıldır da otomotiv sektörünün ihracat şampiyonluğu unvanını elden bırakmadı. Ford Otosan, 2021'de Türkiye'nin ticari araç ihracatının yüzde 79'unu gerçekleştirdi. Beş kıtada 96 ülkeye araç ve parça ihraç etti.









3 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, 2021'de 3.8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Sakarya'daki fabrikasında toplam 230 bin araç üreten şirket, bu araçların 188 binini dünyanın 150 ülkesine ihraç etti. 2021'de 3 milyonuncu aracını banttan indiren Toyota, Sakarya'da C-HR, Corolla Sedan üretiyor. Şirket, 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.



2.6 MİLYAR DOLAR

Kibar Dış Ticaret-Hyundai Assan ise 2021'de geçen yıla göre bir sıra atlayarak en büyük dördüncü ihracatçı oldu. İzmit tesislerinde i10, i20 ve Bayon modellerini üreten Hyundai Assan, 2.6 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. Yıllık 230 bin adet kapasitesi bulunan fabrikada 2 bin 500 kişiye iş olanağı sağlanıyor.



ÜRETİMİN YÜZDE 74'Ü İHRAÇ EDİLDİ

2022 Ocak-Mayıs döneminde 215 bin 892 adedi otomobil olmak üzere, toplam üretimin yüzde 74'ünü oluşturan 380 bin 372 adet taşıt ihraç edildi.



HİBRİT ÜRETİM MERKEZİ

OYAK Renault 2021'de 2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek, Türkiye'nin ilk 10 ihracatçısı arasında yer aldı. Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yeni Clio, Clio E-Tech ve yeni Megane Sedan modellerini ve bu modellerde kullanılan motor ve vites kutusu olmak üzere mekanik aksamları üretiyor ve 70 ülkeye ihraç ediyor. Ayrıca 2020'den bu yana Renault Grubu'nun hibrit araçları için motor üretimi gerçekleştiriyor.







OTOMOBİLE KORSAN SALDIRI

GÜNÜMÜZDE otomobiller artık yürüyen bilgisayarlara döndü. Teknoloji sayesinde akıllandı. Bugün otomobillerde sesli ya da hareketli komutlarla müzik sistemini, klimayı ayarlayabilir, camları açıp kapatabilirsiniz. Evdeki akıllı cihazları bile otomobilden kumanda edebilirsiniz. Ayrıca güvenlik donanımları sayesinde kazayı önlemek de mümkün. Şerit takip ve şeritte tutma asistanı, öndeki aracı takip etmeyi sağlayan hız sabitleme sistemi, otonom sürüş sistemi gibi teknolojiler güvenliği sağlıyor. Ancak otomobillerin bilgisayarlara dönüşmesi bir sorunu da ortaya çıkardı. Bilgisayar korsanları, direksiyon, frenler ve gaz pedalları ile otomobilin güvenlik sistemlerini ele geçirerek, yani "hack"leyerek sürücülerin hayatını tehlikeye sokabilir. Ya da otomobilinizi çalabilir. Gelecekte sürücüsüz ve birbiriyle iletişime geçebilen araçlar görülmeye başlandığında siber tehlike artacağı düşünülüyor.



SİBER SALDIRI

Otomotiv sektörü, son yıllarda siber saldırganların hedefi oldu. Kısa bir süre önce güvenlik analizcileri siber saldırganların, bir markanın araç motorlarını uzaktan çalıştırmasına ve yakın mesafeden kilidini açmasına izin veren bir güvenlik açığına sahip olduğunu açıkladı. Bu sorun markanın dokuz modelini etkiledi. Uzmanlar, araç sahiplerine anahtarları bayide sıfırlamaları yönünde uyarıda bulundu.



YÜZDE 225 ARTTI

Tahminlere göre araçlara yönelik siber saldırıların sıklığı 2018-2021 arasında yüzde 225 arttı. 2021'deki saldırıların yaklaşık yüzde 85'i uzaktan gerçekleştirildi.



OTONOM ARAÇLARDA TEHLİKE BÜYÜK

İNFRASIS Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, "Bir zamanlar tekerlekler ve motorla sürülen otomobiller, şimdi tekerlekler üzerinde bir tür veri ağı haline geldi. Ancak, yeni teknolojik gelişmelerle birlikte yeni ağ açıkları ve riskleri de söz konusu. Bağlı, elektrikli ve yüksek seviye otonom araçlar arasında, bu yeniliklerin sunduğu yeni siber tehditler var. Önümüzdeki on yıl ve sonrasında küresel taşımacılığı; siber güvenlik sorununu en fazla ciddiye alan otomotiv devleri şekillendirecek" diye konuştu.



SUV SEGMENTİNDE REKABET ARTIYOR

TÜRKİYE otomotiv pazarında sedan segmentinin kan kaybı sürüyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre Ocak- Mayıs aylarında sedanların payı yüzde 35'e geriledi. SUV otoların payı ise 40.8'e yükseldi. Bu dönemde 74 bin 990 adet sedan, 87 bin 313 adet SUV satışı gerçekleşti. SUV segmentindeki rekabet yeni modellerle artıyor. Mayısta satışa sunulan Opel Grandland'den sonra şimdi de Citroen'in makyajlanan C5 Aircross modeli yollara çıkmaya hazırlanıyor. C5 Aircross SUV, hazirandan itibaren biri benzinli olmak üzere iki ayrı motor seçeneği, üç ayrı donanım seçeneği ile satışa sunulacak. 1.5 litre BlueHDi dizel motor 130 bg 1.6 litre PureTech 180 bg gücünde. Her iki motor seçeneğinde de EAT8 8 ileri otomatik şanzıman standart olarak sunuluyor. Ön bölümde yuvarlatılmış hatların yerini daha keskin hatlara bırakmış. Adeta yeniden tasarlanmış. Arka tasarımdaki değişim ise öndeki gibi radikal değil. Otomobilin iç mekanındaki değişimde ise vites kolunun ve multimedya ekranının değiştiği görülüyor.



48V HİBRİT TEKNOLOJİSİ VAR

SUZUKI, yenilenen SUV modeli S-Cross'u Türkiye'de satışa sundu. Boyutları büyüyen S-Cross'un 4x2 ve AllGrip 4x4 versiyonu bulunuyor. Markanın Allgrip Select ismini verdiği dört tekerlekten çekiş sistemi, Otomatik, Spor, Kar ve Kilit olarak isimlendirilen dört sürüş moduna sahip. Araçta, 1.4 litre Boosterjet 48V Akıllı Hibrit teknolojisi yer alıyor.



YENİ SUV MODELİ TEMMUZDA GELİYOR

MASERATI'NIN adını bir rüzgârdan alan yeni SUV'u "Grecale" temmuzda satışa sunuluyor. Grecale, 530 beygirlik V6 dışında 300 ve 330 beygirlik iki hibrit motor seçeneğiyle tercih edilebilecek. Grecale ailesine 2023'de Maserati tarihinin "ilk yüzde 100 elektrikli SUV"u "Folgore"nin katılmasıyla da ürün gamı tamamlanacak.



2022 SATIŞ HEDEFİ 40 BİN ADET

CITROEN Türkiye Genel Müdürü Selen Alkim'e göre son üç yılda 16 binden fazla satılan C5 Aircross, gerçekleşen kapsamlı makyajdan sonra iddiasını daha da güçlendirdi. Yıl sonuna kadar 5 bin adet C5 Aircross satışı planladıklarını söyleyen Alkim, Citroen'in toplam satış hedefinin ise 40 bin adet olduğunu ifade etti. Alkim, "C5 Aircross'un müşteri kitlesi konfor arayan çocuklu aileler. Geniş iç alan ve güvenlik unsurları ile segmentindeki rakiplerden ayrışıyor" dedi.