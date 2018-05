Türkiye’nin geleceği teknoloji girişiminde

Türkiye’de 100 milyon dolara satılan girişimlerin hepsi kendi şirket kültürünü yaratmayı başardı. ABD’li oyun devi Zynga, Türk mobil oyun şirketi Gram Games’i 250 milyon dolara satın aldı

Girişim ekosistemi başarılarına bugün bir yenisi daha eklendi. Henüz 2012'de kurulan İstanbul merkezli Türk mobil oyun şirketi Gram Games, dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Zynga tarafından 250 milyon dolar nakit ve ek ödemeler karşılığı satın alındı. Yemeksepeti satışından sonra en yüksek değere ulaşan Gram Games, Türkiye'den çıkan başarılı girişimler arasında yer aldı. Özellikle kurdaki hareketliliğin arttığı dönemde teknoloji girişimlerinin başarısı büyük önem taşıyor. Değeri 100 milyon doların üstüne çıkan girişimlerde şirket kültürü yaratmak, dikkat çeken konuların başında geliyor. Geleneksel çalışma ortamlarından çok farklı olarak çalışanlarının yıl içerisinde sınırsız tatil hakkına sahip olduğu Gram Games, mesai saati ve alt üst ilişki kavramı yok. Böylesi sıradışı çalışma kültürüne sahip şirket, ekip yapılanması ve yönetim anlayışıyla da bir çok gencin çalışmak için hayalini süslüyor.



ZYNGA'NIN İKİNCİ YATIRIMI

İstanbul ve Londra'da iki stüdyoda toplamda 77 çalışanıyla faliyet gösteren ve inovatif bir mobil oyun stüdyosu olan Gram Games'in Zynga bünyesine katılması, dünyada ve Türkiye'de büyük yankı buldu. FarmVille, Zynga Poker, Words With Friends, Hit it Rich! Slots and CSR Racing gibi 1 milyar kişinin oynadığı popüler oyunlara sahip Zynga, daha önce de Peak Games'den 100 milyon dolara Okey ve kart oyunlarını satın almıştı. Türkiye'den oyun girişimi satın alırken ortaya çıkan 2 başarılı örnek oluştu. Bu girişimler, yatırımcılara Türkiye'den başarılı oyun girişimlerinin ortaya çıkabileceği konusunda önemli bir örnek oluşturacak.



170 MİLYON OYUNCUSU VAR

1010! ve Six! gibi ünlü bulmaca oyunlarının üreticisi olan ve dünya çapında 170 milyondan fazla oyuncuya sahip Gram Games, bugüne kadar pek çok oyununu Amerika ve Avrupa mobil platformlarında birinciliğe taşıma başarısını gösterdi. Geçtiğimiz sene geliştirdikleri yeni oyunları Merge Dragons! ile de en çok kazanan ilk 50 oyun içerisine giren Gram Games'in Kurucu Ortağı ve CEO'su Mehmet Ecevit, "2012'den bu güne yarattığımız şirket kültürünü, İstanbul ve Londra'daki stüdyolarda çalışan yetenekli takımımızı ve başarılı sayısız oyunumuzu, Zynga şirketinin dünya çapında etkin organizasyonuyla birleştirmekten gurur duyuyoruz. Zynga'nın dünyayı oyunlarla bağlama misyonuna derinden inanıyoruz ve takımları ile birlikte çalışmaya başlamak için çok heyecanlıyız" diye konştu. Gram Games Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karamancı ise Gram Games'in oyun geliştirmekteki özgün ve etkili yaklaşımını, Zynga'nın uzmanlığıyla birleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Geliştirdiğimiz oyunlarla milyonlarca insana ulaşmak istiyoruz. Bu paylaşım paha biçilmez bir keyif" dedi.



SATILMASI BAŞARI MI?

Türkıye'den başarılı girişimlerin yurtdışına satılması, girişim ekosistemini destekleyen yatırımcılar açısından önemli bir konu oldu. Küresel platformda Türkiye'deki girişimlerin yeterli sermayeyi kendileri bulup oyunun içinde kalması ülke açısından daha büyük başarı olabilir. Türkiye'de büyük sermaye guruplarının, devletin ve yerli yatırım fonlarının oluşması şart.