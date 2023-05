ALİ GÜLTİKEN

Kalite sorun çözer. Her maça derbi gibi motive olmak elbette kolay değil. Beşiktaş oyunun ilk yarısında kendi temposunun biraz altında kalsa da finali yine istediği gibi yaptı. Maxim ile ilk 11'de oynama düşüncesi özellikle deplasmanlarda çok karşılık bulmuyor. Şenol hocanın ikinci yarının başında yaptığı Onur hamlesiyle beraber Redmond'u forvet arkasına alması, oyunu biraz daha Beşiktaş'ın istediği noktaya getirdi. Özellikle Antalyaspor'un orta alan oyuncularının Amir ve Gedson üzerine yaptıkları baskı, maçı Beşiktaş adına dönem dönem zorlasa da siyah-beyazlılar bunun üstesinden geldi.

Özellikle oyun sıkıştığında uzun ve yüksek toplarla Aboubakar üzerinden hücuma dönüldüğünde Beşiktaş, istediği işleri yapmaya başladı. Aboubakar kalitesinde bir oyuncunuz varsa her rakibe karşı, her yerde çözüm üretebilirsiniz. Attığı goller yine muhteşemdi. Ayrıca oyuna katkısı da üst seviyede. Türkiye liginde markajı mümkün olmayan bir futbolcu. Maçın içinde santrforunuza hangi tip oyunu kurguluyorsanız kurgulayın Aboubakar hepsinde çözüm noktası olur.

Attığı iki golün yanında bir pozisyonda ceza sahasında itilmesi de penaltıydı, hakemin bunu atlamaması gerekirdi. Hava topuna yükselen bir oyuncuyu değil omuzla itmek, parmağınızla dürtseniz dengesi bozulur. Hakem bu pozisyonu vermese de Beşiktaş, Aboubakar ve Cenk gibi iki usta ismiyle yine bu işlerin üstünden geldi.

Cenk'in gol atması da Beşiktaş adına ayrı bir sevinç. Golcüler skora katkı yaptığında nefes alırlar. Cenk'in de ağları sarsması bu istikrarlı süreçte her şeyi yerli yerine oturttu.