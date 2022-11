İSKENDER GÜNEN

Sezon başından beri Trabzonspor'un sorunu üçüncü bölgedeki yetersizlik. Geçen sezon Nwakaeme, Cornelius, Visca ve Djaniny her an sonucu değiştirebilen isimlerdi. Öndeki üçlünün yokluğunda bir türlü gerekli yeterliliğin sağlanamadığı da ortada. Bir de Ankaragücü karşısında Trezeguet ve Bakasetas gibi sonucu değiştirebilecek isimlerin bulunmaması çok daha büyük sorunları beraberinde getirdi. İlk 45 dakika Hamsik top ayağına geldiğinde fark yaratan bir isimken, diğerleri vasat altında bir görüntü içerisindeydi. Önde Maxi Gomez geldiği günden beri 1 asist-1 golle oynayan, büyük ümitler beklenen bir futbolcu ama oyunda var mı yok mu belli değil. Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı, aralarındaki daha önceki yıllarda gördüğümüz ikili oyundan çok uzaktalar. Abdülkadir Ömür ile gelişen gol pozisyonundan başka üretkenlik yoktu. İkinci yarı yapılan oyuncu değişikliklerinden sonra ise Djaniny biraz katkı yapmaya başladı. Bardhi'yle gelen gol ve ardından serbest vuruştan gelen bir penaltı golü... 1-1'lik sonucu bu maçın hakkı olarak değerlendirebiliriz. Görünen o ki Trabzonspor'da sorunlar bir hayli fazla. Savunmadan çıkarken kaptırılan toplar, iki kenardan da istenilen atak girişimlerinin yoksunluğu, orta alanda her şeyin Hamsik ve Bakasates'ın performansına bağlı olduğu bir oyun var. Önde ise beklentilerin çok uzağında bir yapı var. Sonuç 1 puan ama 1 puanın alınmasındaki en büyük etki; kaleci Uğurcan'ın uzatmalarda kurtardığı top oldu. Kırılma noktası olarak değerlendirebiliriz.