Gazetelerin spor sayfalarını açmak içimden gelmez oldu. Her yıl transfer sezonunda böyle olmaya başlarım..

Ne zamandır böyleyim?.

Gazetecilik bitip atmasyonculuk başladığından beri.

Ülkemizde doğru dürüst kulüp muhabiri kalmadı. Haber çıkaran, haber atlatan bir isim söyleyin bana.. Bir tek isim yeter!.

O zaman, gelsin sallamalar!.

Oturuyorlar masa başına.. Akıllarına kim geliyorsa seçiyor, akıllarına gelen kulüplere transfer ediyorlar.

Kulüp kadro listeleri ele alınıyor. Kimlerin sözleşmesi bitmiş?. Onlar hemen bir yerlere gönderiliyorlar. Kimler o sezon pek oynamamış?. Hadi onlar da..

Başlıklar çekici. Nerdeyse iş bitmiş gibi.. Ama sonuna geldiğinizde anlıyorsunuz ki, "Birileri düşünüyor" muş.

O birilerinin kim olduğu bile değil. Muhabir adını yazdığı kişiye bile ulaşamamış. Ulaşmamış daha doğrusu. Ulaşsa fırça yiyeceğini, "Bunları nerden çıkarıyorsunuz" diye tersleneceğini biliyor. Çünkü haberinin sallama olduğunu en iyi kendisi biliyor.

Son beş yılda, bana bir, tek bir tane "Atlatma" transfer haberi söyler misiniz?.

Şimdi bu atmasyonların arasında, doğru olanı da vardır belki hasbelkader. Ama ben gazete mi okuyacağım, bilmece mi çözeceğim?.

"Aşağıdaki 100 transfer haberinden biri doğrudur. Doğruyu bulunuz?."

Böyle gazete okumanın keyfi, lezzeti olur mu?.

Hadi ben her şeyi gerçek gazetelerden okuyorum. Bir de gazeteleri internet sitelerinden okuyanlar var. Onlarınki tam işkence..

"Galatasaray hangi ünlüyü transfer etti" diye bir başlık mesela. Merak ediyorsunuz Fenerli olsanız da.. Merak edenler yandı. Tıklıyorsunuz, bir alakasız resim. Bir alakasız satır ve altında 1'den mesela 15'e kadar rakamlar. Haberi okumanız için her numarayı teker teker tıklamanız gerek. Al sana "15 tık!."

Bunu en iyi yapan, okurunu en iyi kandıran, kendini en çok tıklanan gazete ilan ediyor ya. Kandır Allah kandır.

Bir defasında vaktim var, ilgimi çeken de bir maç.. Kim yayınlıyor bilmiyorum.

Açtım google'u..

"Falan ile filan maçı kaçıncı kanalda" diye bir başlık. "Hay Allah razı olsun" diye tıkladım. Saçma sapan bir giriş. "Devam için tıklayın" yazıyor. Tıkladım.. Gene devam.. Allah sizi inandırsın. On kez falan tıkladıktan sonra beklediğim haber nihayet çıktı. "Bu maç televizyonda yayınlanmıyor."

Ben kendi kendime bir çözüm buldum. "Galatasaray kimi aldı" diye başlığı tıkladığımda, altında 1'den 15'e kadar mesela sayılar olan bir "Galeri haberi" (Adı böyleymiş bizi eşek yerine koymanın) çıkıyorsa, mesela 8 numarayı tıklıyorum doğrudan. Orada ya da en fazla 9'da o oyuncunun adı çıkıyor. En son rakamı tıkladığımda da, durumun ne olduğunu öğreniyorum. Yani 15 tık yerine 3 tık..

İnsanı aldatarak, insanı eşek yerine koyarak tık alıyor herkes. Bunun böyle olduğunu da herkes biliyor. O zaman bu tık sayılarına kim itibar ediyor acaba?.

Sistem, düzen "Aldatma" üzerine kurulmuş. Televizyonlar "Az sonra" diyor, 15 dakika reklam yayınlıyorlar. O aranın 15 dakika olduğunu herkes biliyor. Herkes ya zaplıyor ya mutfağa, ya tuvalete gidiyor.. Buna rağmen o reklamlar veriliyor..

Niye?. Anlamam.. Şirketler paralarını bile bile sokağa atmazlar. Attıklarına göre bir hesapları olmalı..

RTÜK desen Allahlık.. Ülke halkına sahiplenmeyi bir türlü öğrenemediler. Onları Meclis seçiyor. Her partiden üye var RTÜK'te.. Ama siyasilerin anlaştığı tek yer RTÜK..

Halkın kandırılmasına seyirci kalan, yıllardır kılını kıpırdatmadan seyirci kalan RTÜK..

RTÜK görevli, sorumlu olduğu halde susarsa, zaten sahipsiz internette insanları eşek yerine koymanın hesabını kim sorar ki?.

"Ekran başında vakit geçirmek, yaşamın kalitesini düşürüyor" diyoruz. Buna rağmen ülkedeki gözlerin nerdeyse yarısı ekran müptelası..

Hadi ekran keyif verse?. Hayır, ona harcanan vaktin yarısı boş, kandırılarak, öfkelenilerek geçiriliyor..

O zaman niye bu iptila?.

İptila'nın niyesi olur mu?. Adı üstünde "Bağımlılık" işte.

Tedavi gerek. Kendi başına da olmaz. Profesyonel yardım gerek hatta..

Onu kim yapacak?.

Müptela olmayan kaç kişi kaldık ki?.

Gittiğiniz Ruh Doktoru bile sizden beter "Ekranman" çıkabilir!.

Transfer yazacaktım.. Öyle doluyum ki, bakın laf nerelere geldi.

O zaman ikinci yazımı tıklayın ekrancılar!.