Gene başladı.. Yani benim telefonumda bile başladıysa gerisini hesaplayın..

İnternet üzerinden kumar oynatan şirketlerden söz ediyorum. Her yıl ülkemize milyarla dolara mal olan korsan şirketler aniden azdılar.

Aylardır yok olmuşlardı. Yok etmeyi başarmıştık.

Şimdi, cep telefonuma bunlardan birinin mesajının düşmediği gün yok.

Betegel.. Cratosslot.. Seribet..

Bunlar genelde Kıbrıs merkezli siteler.. Kuzey Kıbrıs'taki ünlü kumarhane otellerine bağlı olanlar da var..

Bu siteler yoluyla ülkemizden çıkan paranın ulaştığı milyarlar benim değil, devletin tespiti. Haber olarak gazetelerde de yer almıştı nihayet..

Peki sonra ne oldu?.

Olan işte bu?.

Ben şahsen uğraşmıştım ve Turkcell en azından bana gelen mesajları engellemişti. Aylardır rahattım. Geçen hafta yağmur başladı, ne olduysa..

Milleti kumara teşvik için ne lazımsa yapan mesajlar bunlar..

Kredi kartı, banka kartı neyle oynarsanız kabul, diyenler..

Başlangıç için 50 lira Cep Bank yatırımınıza 25 lira hediye edenler..

100 liranızı 120 lira kabul edenler..

Kayıplarınızın yüzde 20'ini silenler..

Daha neler neler?. Hepsi "Gel gel" yapmak, sizi bulaştırmak ve müptela etmek için.. Bir başlattılar mı, evinizi, barkınızı sattıracaklarını biliyorlar.

Peki kim engel olacak, internet kumarı salgınının bir cebimizdeki telefonla, öbür cebimizi soymasına, aileler yıkmasına?.

Belli değil.. Çünkü bir sürü bakanlık var, ortada..

İçişleri Bakanlığı.. Maliye Bakanlığı.. Ulaştırma Bakanlığı.. Hepsi bir ucundan tutuyor. Hepsi bir ucundan tutunca da kimse sımsıkı tutmuyor. Kimse sorumluluk hissetmiyor.. O zaman da meydan işte böyle boş kalıyor..

Biz ülkemize her yıl on binlerce turist getiren ve milyarla dolar bıraktıran, Fethiye'den Alanya'ya sahil şeridine o sayısız de luxe otel ve tatil köyünün kurulmasına, on binlerce insana işyeri açılmasına sebep olan kumarhaneleri niye yasakladık?.

Bu rezil iptila aile facialarına sebep oluyor, yuvalar yıkıyor diye..

"Ülkeme paradan önce, insanlarımıza ruh sağlığı, aile bütünlüğü lazım" diye..

Peki başardık mı?.

Kısmen..

Kısmen çünkü hemen komşularda yerden bitme kumarhaneler türedi. Bulgaristan, Yunan Adaları, Gürcistan. En önemlisi de, Antalya'ya gider gibi, pasaportsuz, sadece kimlik kartı ile gittiğimiz Kuzey Kıbrıs doldu. Hatta günübirlik gidip gelmeler başladı. Onları önlemek mümkün değilken bir de İnternet Kumarı başladı..

Korsan Müşterek bahis ve Kumarhane siteleri cep telefonlarımız, ipadlerimiz ve bilgisayarlarımızda cirit atmaya başladılar.

Biz kumarhaneleri yasaklayarak zarar ettiğimizle kaldık, onlar ayni kazancı, hem de daha ucuz yollardan, daha kolay elde etmeye başladılar..

Bu işle kim uğraşacak?

Bilmiyorum..

O zaman bu yazıyı niye yazıyorum?.

Onu da bilmiyorum..

Öfkelendim gene fena halde, öfkemi kusuyor içimi döküp rahatlıyorum, Sevgili okurlar..

Beni affedin!.