Reklamın reklamı olur mu?. Olur..

Ben bugün bunu yapacağım, hem de köşe yazımda.. Hem de gururla..

Özel Üniversiteler yayıldı Çok da iyi oldu. Rekabet, üniversitede kaliteyi arttıracak, inanıyorum.

Son günlerde iki tam sayfa reklam gördüm, gazetelerde.

Biri Yeditepe Üniversitesi'nin.

Bu ülkenin en önde gelen eğitimcilerindendir, Bedrettin Dalan.

Askerden başlayarak yarım yüzyıllık dostum.

Balyoz Davası sanıkları arasındayken kefil olmuştum. "O darbeci değil, eğitimcidir" diyerek. Bu köşede okudunuz, o gün. Bugün de kurduğu okulların kalitesine kefilim. Yeditepe bu ülkenin en önde gelen üniversitelerinden biri. Özellikle Tıp, Dişçilik ve Hukuk Fakülteleri dünya çapında..

MEF Üniversitesi öteki. Sebep, Rektör Muhammed Şahin. Onu İTÜ'nün başındayken tanımıştım.

Üniversite'sini öğrencileriyle birlikte, çağın ötesinde yöneten adamdı.

Nasıl birlikte?.

Kapısı öğrencilere her zaman açık. Cep telefonu her öğrencinde kayıtlı. Yani hafta 7, Gün 24 öğrenci ona ulaşabiliyor.

Hocam cebini ilanın tepesine yazmış, bu defa.

0549 778 55 00.. Yazmış ki, "İsteyen her aday öğrenci"ye, her an yardım edebilsin!.

Bedrettin Dalan da, Muhammed Şahin de tanımaktan ve dostları olmaktan gurur duyduğum, mutlu olduğum "Adam"lardır.

Ben onlar okullarına kefil.. Ben de onlara..