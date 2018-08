Yasemin "İlle gidin" dedi.. "Siz Zorlu'ya gitmiyorsunuz, kaçırdınız.

Biz gülmekten öldük.

Şimdi Açıkhava'da..

Yer ayırtıyorum.." Dediği "Yoldan Çıkan Oyun.." Afife Ödülleri'nde En İyi Komedi seçilmiş.

Defne Koldaş da "En İyi Komedi yardımcı oyuncusu.." Bir karıştırdım ki, Londra'da yıllarca temsil edilmiş. Bizde de üç yıldır.

Eee!. Emir de büyük yerden. Gittik tabii, Kemallerle.. Baktım İrem de orda. Yasemin'in kızı, benim Tiyatro Asistanım.

Annesi bana emretti, ben de kızına tabii.

İrem yazdı, oyunu sizler için..

***

Sanıyorum ki ne kadar prova, ne kadar deneyim olursa olsun seyirci karşısında ilk gösterimlerde hata yapmak ve bu hatayı yansıtmamaya çalışmak tüm tiyatrocuların korkulu rüyasıdır.Öyle bir oyun düşünün ki, oyunun amacı bu hataları aksaklıkları yansıtmak, güldürmek olsun.Pazartesi akşamı Harbiye Açıkhava Sahnesinde Lerzan Pamir'in yönettiği "Yoldan Çıkan Oyun" u izledik. Oyun adı üstünde öyle bir yoldan çıkıyor ki... Yani her şey mi ters gider? Tabii bilerek..Senaryo bu şekilde.Oyun, bir malikanede işlenen cinayet ve dedektifin ev ahalisini sorgulayarak bu gizemi çözemeye çalışması üzerine..Oyun hatta başlamadan terslikler başlıyor.Seyirciler yerleşirken, dekorcu kız şöminenin üstlüğünü bir türlü takamıyor.Sonra başlıyor zincirleme terslikler.. Bir oyunda neler ters gidebilir mesela?Dekorda bir sıkıntı yaşanır. (Üst kat çöktü, oyuncular aşağı yuvarlandı.) Oyuncu sakatlanabilir.(Oyuncuya kapı çarptı, sahnede bayıldı, oyun devam etti.) Sakatlanan oyuncu yerine "dekor sorumlusu" oyuna devam eder, elindeki senaryodan okuyarak..(Tabii ki "eşsiz" bir tiyatro yeteneğiyle.) Kapılar istenildiğinde açılmaz, istenmediğinde açılır. (Oyunda bir kapı hepten yok oldu.) İstenen eşyalar yerine konumlanmamıştır.(Kalem yerine anahtar, defter yerine de bardak neden kullanılmasın?) Işıklar, ses efektleri ve kaybolan bir kadın ana oyuncu yerine sahne arkası amiri bir erkek oyuncunun yer alması gibi küçük, büyük sıkıntıları belki tüm değil ama bazı tiyatrolar yaşamıştır.Bu oyunda hepsi yaşandı. Bu satırları yazarken hala gülüyorsam düşünün oyunda kaç kişi gülmekten yerlere düştü.Bir öğretmenim, bize bir şeyin "Komik" olmasının beyinsel biyolojisini şöyle anlatmıştı."Günlük hayatta yaşadığımız olaylara beynin her zaman bir cevabı vardır. Beyin olayla bulduğu cevabı eşleştirir.Eşleştirdiğinden farklı bir sonuç ortaya çıkarsa, bunu "Komik" bulur.Oyunda baştan sona beklenildiğimiz her şey tersine gidince, bizler de gülmekten bir hal olduk..Terslikler aksaklıklar ve yanlışlıklar hiç bu kadar komik olmamıştı, çünkü.İzlerken fark ettiğim en can alıcı nokta şu..Oyuncular o kadar profesyonel ki, amatör oyunculuğu çok profesyonelce oynuyorlar.Başarının sırrı da bu..Kış sezonu devam ediyormuş. Kaçırmayın..