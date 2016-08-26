Boğaz’ın üçüncü gerdanlığı açılıyor

Mimarlar Odası, FETÖ medyası, Geziciler ve PKK sempatizanları dört bir koldan Türkiye’nin en büyük gurur projelerinden biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü engellemeye çalışmıştı. İhanet medyası Türkiye’nin bu gurur projesini engelleyeceklerinden o kadar emindiler ki “3. Köprü artık iki beton direkten ibarettir” manşetleri bile atılmıştı. Bu dev proje bugün büyük bir törenle açılıyor.

Küresel ve bölgesel sıkıntıların yanı sıra 15 Temmuz'da yaşanan hain darbe girişimine rağmen Türkiye yoluna emin adımlarla devam ediyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarından biri olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü, bugün törenle hizmete açılacak. Yaklaşık 14 milyar dolarlık yatırımla gerçekleştirilen köprü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Temeli 29 Mayıs 2013'te atılan ve yaklaşık 39 ayda tamamlanan İstanbul'un 3'üncü Boğaz Köprüsü Yavuz Sultan Selim'in açılış töreni bugün saat 16.00'da köprünün Avrupa Yakası'ndaki Garipçe ayağında düzenlenecek. Törene vatandaşların da yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.

REKORTMEN KÖPRÜ

Binlerce işçi ve mühendisin 24 saat aralıksız çalışarak tamamladığı Yavuz Sultan Selim Köprüsü, 59 metre genişliği ile dünyanın en geniş köprüsü unvanına sahip. Türkiye'nin 8 şeritli karayolu, 2 şeritli raylı sisteme sahip ilk asma köprüsü olan Yavuz Sultan Selim, aynı zamanda deniz üzerindeki bin 408 metre uzunluğu ile üzerinde raylı sistem olan dünyanın en uzun asma köprüsü. Dünyanın en yüksek kulelerine sahip olmasıyla da köprü ayrı bir rekora sahip. Avrupa Yakası'nda Garipçe'deki kulenin yüksekliği 322, Anadolu Yakası'nda Poyrazköy kesimindeki kuleninki ise 318 metre. Projede yaklaşık 230 bin metre küp beton, 50 bin ton inşaat demiri, 57 bin ton yapısal çelik ve 28 bin ton çelik kablo kullanıldı. Köprü ve otoyollara yaklaşık 8 milyon metreküp asfalt döküldü. Dünyada "kuleler arası açıklığı en fazla" köprü özelliğine sahip mega proje "en kısa sürede tamamlanan köprü" unvanını da elinde bulunduruyor.

HAVALİMANLARINI BAĞLIYOR

Projede Marmaray ve İstanbul Metrosu ile entegre edilecek raylı sistemle Atatürk Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı ve yeni yapılacak 3'üncü Havalimanı da birbirine bağlanacak. 3'üncü Köprü ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun işletmesi, 7 yıl 8 ay 20 gün süre ile IC İçtaş - Astaldi JV tarafından yapılacak. Bu süre sonunda Ulaştırma Bakanlığı'na teslim edilecek. İstanbul Boğazı'na inşa edilen Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün yanı sıra Odayeri-Paşaköy kesimi ile Mahmutbey-Odayeri, Reşadiye-Çamlık, Paşaköy- Sancaktepe bağlantı yolları da bugün trafiğe açılacak.

TRAFİK RAHAT NEFES ALACAK

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu Projesi kapsamında inşa edilen 116 kilometrelik otoyolun 13.5 kilometrelik kısmı viyadüklerden oluşuyor. Projede yer alan ve bazılarının yüksekliği 85 metreyi bulan 64 viyadükteki inşaat çalışmaları geçen ay tamamlanmıştı. Projede yer alan 165 kilometrelik Kurtköy-Akyazı ve 88 kilometrelik Kınalı-Odayeri otoyollarının ise 2018'in sonunda tamamlanması bekleniyor. Köprüden küçük araçların geçiş ücreti 3 dolar+KDV olacak. Özellikle büyük araçların zorunlu olarak yönlendirileceği köprünün İstanbul'un trafiğini rahatlatması bekleniyor



DÜNYA LİDERLERİ AÇILIŞA KATILACAK



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, birçok özelliği bakımından Türkiye ve dünya mühendislik tarihi için büyük bir kilometre taşı olma niteliğindeki Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Çevre Otoyolu'nun bugün yapılacak açılış törenine birçok dünya lideri de katılacak. Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Binali Yıldırım'ın da iştirak edeceği açılış töreninde, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı Bakir İzetbegoviç, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Pakistan Pencap Eyaleti Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Ljajic, Gürcistan Başbakan Birinci Yardımcısı Dimitri Kumsisihvili'nin yanı sıra çok sayıda ülkenin ulaştırma ve ekonomi bakanları da hazır bulunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov ve Bosna-Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı İzetbegoviç ile ayrıca ikili görüşmeler yapması öngörülüyor. Görüşmelerde, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

AÇILIŞ ÖNCESİ YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ