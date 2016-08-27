Türkiye'nin elektrik ithalatı yüzde 46 azaldı

Yılın ilk yarısında Türkiye'nin komşularından ithal ettiği elektrik miktarı yüzde 46 düşerken, en fazla elektrik ithalat edilen ülke Bulgaristan oldu

DIŞA BAĞIMLILIK AZALIYOR

Türkiye'de yılın ilk yarısında elektrik ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46 azaldı. İthalatın azalmasında son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi etkili oldu.

Dış ticaret istatistiklerinden derlenen verilere göre, geçen yılın ilk altı ayında Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan ve İran'dan 3 milyar 486 milyon 606 bin kilovatsaat elektrik satın alındı. Bu yılın ilk yarısında söz konusu miktar yüzde 46 azalarak 1 milyar 883 milyon 742 bin kilovatsaate düştü.

İTHALAT DÜŞÜŞTE

Geçen yılın ilk yarısında Türkiye'nin elektrik ithalatı için ödediği tutar 231 milyon 960 bin doları bulurken, bu yılın aynı döneminde komşulardan alınan elektrik için ödenen miktar yüzde 61 azaldı ve söz konusu rakam 89 milyon 97 bin dolara geriledi. Böylece, bu dönemde 142 milyon 862 bin dolar ülke içinde kaldı.

Bu yıl en fazla elektrik ocak ayında alındı. Söz konusu ayda, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 359 milyon 54 bin kilovatsaatlik elektrik ithal edildi. Bu miktar için 18 milyon 942 bin dolar ödendi.

EN FAZLA ELEKTRİK BULGARİSTAN'DAN ALINDI

Yılın ilk altı ayında en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 1 milyar 457 milyon 808 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 66 milyon 858 bin dolar ödeme yapıldı.

Söz konusu dönemde Bulgaristan'ı sırasıyla Yunanistan, Azerbaycan ve Gürcistan takip etti.

Yunanistan'dan yapılan ithalat geçen yılın aynı dönemine göre 35 milyon 764 bin kilovatsaat artışla 296 milyon 878 bin kilovatsaate yükseldi. Bu ithalat için Yunanistan'a 17 milyon 425 bin dolar ödendi.

Yılın ilk yarısında, Azerbaycan'dan 72 milyon 380 bin ve Gürcistan'dan 56 milyon 676 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bu miktarlar için Azerbaycan'a 2 milyon 862 bin dolar, Gürcistan'a ise 1 milyon 951 bin dolar ödeme yapıldı.