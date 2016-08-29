Bakan Zeybekçi: Teşvik sistemi değişiyor

AHaber canlı yayınında konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, yeni teşvik sistemini açıkladı. Sistemle ilgili bilgiler veren Bakan Zeybekçi, "Belirlediğimiz sektörlerde her şeyi oturup konuşabileceğimiz birlikte belirleyebileceğimiz bir teşvik sistemi olacak" dedi.

AHaber Canlı yayına katılan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, "Bu millet tankın namlusuna göğsüne dayamış bir millet. O ortamda yanındakiler düşmesine rağmen ayakta durmuş bir millet. Demokrasi devriminin bizzat halk tarafından yapıldığı çok az sayıda millet vardır. Bu da Türk milletinin devrimidir" dedi.

EKONOMİK KAOS BEKLENİYORDU

Türkiye'nin önüne çıkan en büyük spekülasyonlardan bir tanesi demokrasi ile ilgiliydi. Artık kimse Türkiye'nin önüne böyle bir engelle gelemez. Bütün tevatürlerin bittiği gündür 15 Temmuz.

Türkiye bir daha böyle günleri yaşamayacağı için artık daha aydınlık yarınlara yürüyor.

FIRAT KALKANI'NIN EKONOMİYE ETKİLERİ

Türkiye başarılı bir şekilde sınırlarındaki tehditle mücadele etti. Bu da ekonomiye olumlu bir şekilde yansıyacak. Normalleşmeye doğru gidildikçe son derece artı bir gelişme olacak.

ALGI OPERASYONLARI DEVAM EDİYOR

Başka ülkelere gittiğimizde darbeyi anlatmaya gitmiyoruz. Birileri bir yerlerde malesef müttefik ülkelerde algı operasyonu yapıyor. Örneğin, Almanya'nın en büyük dergilerinden bir tanesi "Bir zamanlar demokrasi vardı" şeklinde 15 Temmuz'u kapaklarına taşıdılar. Operasyonların devamı algı operasyonları şeklinde devam ediyor.

DEMOKRASİ DEVRİMİNİ DÜNYA TARİHİ ALTIN HARFLERLE YAZACAK

Biz gittiğimiz ülkelerde G-20'yi anlatıyoruz. Dünyada mega projeleri yapan Türkiye'yi anlatıyoruz. Son 12 yıl içinde elektrik enerji üretimini ve tüketimini ikiye katlamış olan Türkiye'yi anlatıyoruz. Onlara gelin Türkiye'de kendi başarı hikayenizi keşfedin diyoruz. Bunun yanında Türk milletinin yazmış olduğu demokrasi destanını da anlatıyoruz. Yüce Türk milletinin demokrasi devrimi dünya tarihine altın harflerle yazılacak.

TEŞVİK SİSTEMİ DEĞİŞİYOR

Sektörel bazlı teşvikler... Bununla ilgili bir kanun çıktı. Bugüne kadar Türkiye'de teşvikler 4 temel unsur üzerien oturmuş olan bir teşvik sistemimiz vardı. Türkiye bugüne kadar finansmanını başkalarının kontrol ettiği bir ortamda Türkiye fasoncu bir anlayışla bugüne kadar geldi. Türkiye'nin stratejik alanlar belirlemesi lazımdı. Belirlediğimiz sektörlerde her şeyi oturup konuşabileceğimiz birlikte belirleyebileceğimiz bir teşvik sistemi olacak.

Altyapı, otoyol, liman yapabiliriz. Üniversite açılması gerekiyorsa açabiliriz. Vergi ile ilgili ne gerekiyorsa, alım garantisi konusunda ne gerekiyorsa, yüzlerce mühendis gerekiyorsa... gibi birçok alanda teşvik sistemini birlikte belirleyeceğiz.

İHRACATÇIYA DESTEK GELİYOR

Faiz desteği vereceğiz. Belirlediğimiz miktarda faizleri destekleyeceğiz. Başarılı olacağına inandığımız sektörlerle ilgili ekonomide devletin fonksiyonlarını etkin hale getirmeden sonlandıracağız. Devlet olarak yeni teşvik sistemimiz bu.

İhracatçılar için Eximbank ile ilgili önemli değişiklikler olacak. Artık Türkiye'nin Varlık Fonu var. Yeni bir Türkiye ekonomisi süreci başlıyor. Sayın Başbakanımızın riyasetinde ve Cumhurbaşkanııızn izni ile yepyeni bir sürece gireceğiz.