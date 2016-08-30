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İşadamı Kudu tutuklandı

İşadamı Kudu tutuklandı
İşadamı Kudu tutuklandı

Bursa'daki soruşturma kapsamında 'da gözaltına alınan, İdris Bal tarafından kurulan Demokratik Gelişim Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve işadamı Kani Kudu, çıkarıldığı adliyede tutuklandı.

Sanayici olan Kani Kudu, 2007'de Ali Karasu başkanlığındaki Bursaspor Kulübü'nün yönetim kurulunda yer almıştı. 'taki soruşturma kapsamında da Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası eski Başkanı Kemal Karaküçük ve Kahramanmaraş Lider İşadamları Derneği eski Başkanı Osman Gemci'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de 15 Temmuz'da vatandaşlara akaryakıt satışını durduran 6 akaryakıt istasyonunun 9 yetkilisi adliyeye sevk edildi. 'da 22 şüpheliden 17'si tutuklandı.



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