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'dan ilk charter uçuş yarın gerçekleşecek

  • Giriş Tarihi: 1.9.2016 16:51 Güncelleme Tarihi: 1.9.2016 17:03
Rusya'dan ilk charter uçuş yarın gerçekleşecek
Rusya'dan ilk charter uçuş yarın gerçekleşecek

ile Türkiye arasındaki sorunların aşılmasının ardından ilk charter (seyahat acentesinin uçağı kiralayarak sefer yapması) uçuşunun yarın gerçekleşeceği bildirildi.

İLK UÇUŞ YARIN

Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ile Türkiye arasındaki charter uçuşlarının yeniden başlatılması yönündeki anlaşmanın imzalanmasından sonra ilk charter uçuşu yarın yapılacak. Yarın Moskova'dan kalkacak Royal Flight Havayollarına ait Boeing 767 tipi uçağın, 309 yolcusu ile saat 19.55'te Antalya Havalimanı 2. Dışhatlar Terminaline inmesi bekleniyor.

KOKTEYL DÜZENLENECEK

'dan gelecek konuklar için 2. Dışhatlar Terminali'nde bir de kokteyl düzenlenecek.

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