Suriye’nin inşasında ve Akkuyu’da kullanılacak

Türk-Rus Ortak Yatırım Fonu’nun adresi belli oldu. Fon, başta Suriye olmak üzere üçüncü dünya ülkelerinin inşasında ve Akkuyu Nükleer Santrali’nin yapımında kullanılacak

Türkiye ile Rusya arasında yaşanan uçak krizinin ardından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9 Ağustos'ta bir araya gelmesiyle birlikte iki ülke arasında 9 ay sonra başlayan sıcak temasta yeni dönemece giriliyor. Kurulması planlanan Türk-Rus Ortak Yatırım Fonu'nun detayları netleşiyor. Fonun başta Suriye olmak üzere Irak, Afganistan gibi üçüncü dünya ülkelerinin yeniden inşaasında ve Akkuyu Nükleer Santrali'nin yapımında kullanılması planlanıyor. Antalya'da düzenlenen Türkiye- Rusya Medya Forumu'nda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ile Rusya arasında yakında kurulacak Türk-Rus Ortak Yatırım Fonu'yla iki ülke firmalarının üçüncü ülkelerde yatırım olanaklarını değerlendireceklerini söyledi. Bakan Zeybekci, özellikle Suriye ve Irak'ın yeniden inşası ile Afrika'daki iş olanaklarının değerlendirilmesinde Rus ve Türk işadamlarının bu fondan sermaye desteği alacaklarını söyledi. Türkiye ve Rusya'nın 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmasının da çok uzak ihtimal olmadığına değinen Zeybekci, "Petro-kimya alanında da çok önemli işbirlikleri yapılabilir. Bunların dışında, Türkiye ve Rusya hayvancılıkta bir araya gelirse dünya lideri olabiliriz. İki ülke yapacakları ortaklıkla dünya kağıt piyasasını da kontrol altına alabilir" diye konuştu.

ANTALYA'YA RUS ÜNİVERSİTESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da, iki ülke arasında dizi, sinema gibi projelere destek verebileceklerini söyledi. Avcı ayrıca Antalya'da Rus-Türk üniversitesi açmak için bir girişimleri olduğunu kaydetti. DEİK Başkanı Ömer Vardan, iki ülkenin birbirleri için önemine dikkat çekerken, TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi de, "Rusya ve Türkiye birbirinin kaderidir" dedi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise, "Eski dosttan düşman olmaz" dedi.

PUTİN'İN KALDIĞI VİLLAYA YOĞUN İLGİ

Dün oynanan Türkiye-Rusya dostluk maçı öncesinde Antalya Maxx Royal Belek otelde düzenlenen Türkiye-Rusya medya forumu ile 60'tan fazla Rus gazeteci Antalya'da ağırlandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ardından Rus milli takımının da kaldığı otelde konaklayan Rus gazeteciler, otele giriş yapmalarının ardından otel müdüründen Putin'in kaldığı villayı göstermelerini istedi. Toplantıya katılan iki bakan, Türk ve Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı.

RUBLE VE TL İLE TİCARET ARTMALI

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi noktasında atılacak adımlara ilişkin bilgiler veren Zeybekci, TL ve ruble ile ticaretin önünün açılması için iki ülke merkez bankasının görüşmeler yaptığını söyledi. Şu anda iki ülke ticaretinin yüzde 10'unun TL ve ruble ile yapıldığını dile getiren Zeybekci, "Rusya'dan ihale alan Türk müteahhitler ödemelerini TL ile yapabilmeli. Türkiye'de iş yapan Rus firmalarının ödemelerini ruble ile yapabilmeli" dedi.