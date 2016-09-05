Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan sözleşmeli memur alımı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak, tercih işlemleri bugünden itibaren 8 Eylül'e kadar internet yoluyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden gerçekleştirilebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak.

Tercih işlemleri, 8 Eylül'e kadar internet yoluyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılacak. İnternetten tercih gönderme işlemleri 8 Eylül saat 23.59'da sona erecek, bu süre uzatılmayacak.

Tercih süresi bitene kadar sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilecek. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi https://ais.osym.gov.tr adresinden elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Tercihlerde değişiklik, kısmen ya da tamamen iptal veya mezuniyet tarihinde değişiklik taleplerini içeren dilekçeler, ÖSYM tarafından işleme alınmayacak. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamayacak.

Adayların, kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih edebilmeleri için 22 Mayıs'ta yapılan 2016-KPSS Lisans'a girmiş ve KPSSP3 puanının hesaplanmış olması gerekiyor.

Tercihlerin geçerli olabilmesi için ÖSYM'ye internet ile gönderildiği son gün itibarıyla ilgili lisans programından mezun olunması zorunlu.

Tercihlerin internet üzerinden ÖSYM'ye gönderilmesinin son günü itibarıyla mezun durumda bulunmayan adayların, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile göreve başlama işlemleri yapılmayacak.

Adayların tercih işlemleri öncesinde, KPSS-2016/5 Tercih Kılavuzu'nu incelemeleri gerekiyor.