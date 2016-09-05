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Gazprom'dan Türk Akımı'na ilişkin açıklama

  • AA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 20:48 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 20:57
Gazprom'dan Türk Akımı'na ilişkin açıklama
Gazprom'dan Türk Akımı'na ilişkin açıklama

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Akımı projesi için verilen izinlerin yenilenmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi

Gazprom tarafından, Türk Akımı projesi için verilen izinlerin yenilenmesi konusunda görüşmelerin devam ettiği bildirildi.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Türk Akımı projesinin Rusya'dan 'ye denizaltından uzanan bir doğalgaz boru hattı olarak tasarlandığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gazprom Üst Yöneticisi (CEO) Aleksey Miller, "Türk Akımı projesi için önceden onaylanan tüm ruhsatların yenilenmesi konuşuluyor. Türk tarafı, Türk Akımı projesi ile -Yunanistan sınırında Avrupa'ya doğalgaz tedariği seçeneğini sunuyor." ifadelerini kullandı.

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