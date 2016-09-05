Saldırıları yazılımlarla sürdürüyor

FETÖ, darbe kalkışmasının ardından şimdi de yazılım üzerinden girişimlerde bulunuyor. Yerli yazılım şirketlerine kancayı atan örgüt, İngiltere, ABD ve Almanya üzerinden bu şirketleri almak için teklifler yağdırmaya başladı

Türkiye'nin aleyhine olan her taşın altından çıkan FETÖ, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yerli yazılım şirketlerine kancayı attı. İngiltere, ABD ve Almanya'dan son dönemde yüzde 100 yerli yazılım şirketlerine satın alma teklifleri yağmaya başladı. İşletim sisteminin, bir şirketin ya da kurumun tüm gizli bilgilerini ele geçirmeye yaradığını belirten uzmanlar, "Yabancı yazılım şirketleri isterlerse en kritik bilgilerinizi alabilirler. Şu anda kamu kurumlarında yabancı yazılımlar kullanılıyor. Birçok büyük firma kendi yazılımını hazırlayarak bu riski sıfıra indirdi. Ancak kuvvet komutanlıklarından bakanlıklara kadar birçok kurumda yabancı yazılımlar faaliyet gösteriyor. Devletin tamamen yerli yazılımlara dönmesi gerekir" diyerek uyarıda bulundu.



KAMU DİKKAT ETMELİ

CPM Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı Recep Palamut, tamamen yerli olan şirketlerine İngiltere'den birçok firmanın satın alma teklifleri yaptığını, kendileri gibi diğer yerli yazılımcılara aynı tekliflerin geldiğini söyledi. Palamut, "Darbe süreci bu kez yazılım alanında devam ediyor. Devlet kurumlarının buna dikkat etmesi şart" dedi.





HİÇBİR ÜLKE STRATEJİK KURUMDA YABANCI YAZILIM KULLANMAZ

Yüzde 100 yerli olan CPM firmasını alarak yazılım sektörüne girdiklerini söyleyen Recep Palamut, "Yazılımın ne kadar önemli olduğunu bu işe girdikten sonra öğrendim. Türkiye bir darbeyi atlattı ama darbe süreci devam ediyor. Bu aşamadan sonra FETÖ darbeyi siber saldırılarla ve yazılımlarla yapıyor" dedi. Kamu kurumlarının yabancı şirketlerle çalışmasının ülke güvenliğini riske soktuğunu belirten Palamut, "Kamuda Alman yazılım şirketi SAP, Oracle ya da Microsoft kullanılıyor. Hiçbir ülke stratejik kurumlarının yazılımlarını yabancıya emanet etmez" diye konuştu.