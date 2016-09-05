Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayyum atandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yönetimi feshedilen Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası’na kayyum ataması yapıldı.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eyüp Sabri Ertekin'in tutuklanmasıyla birlikte yönetim kurulu toplantısı yapılmaması üzerine TOBB tarafından kayyum ataması yapıldı.

TOBB tarafından belirlenen 3 kişilik kayyum heyeti, yarın göreve başlayacak. İsmail Demirkol, Hasan Fehmi Hayırlı ve Emin Bayaslan'dan oluşan kayyum heyetinin ilk olarak oda meclisini toplayacağı yeni bir yönetim kurulu oluşturacağı kaydedildi.