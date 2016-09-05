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ve Sanayi Odası'na kayyum atandı!

  • DHA
  • Giriş Tarihi: 5.9.2016 12:23 Güncelleme Tarihi: 5.9.2016 12:34
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayyum atandı!
Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'na kayyum atandı!

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yönetimi feshedilen ve Sanayi Odası’na kayyum ataması yapıldı.

girişiminin ardından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ve Sanayi Odası Başkanı Eyüp Sabri Ertekin'in tutuklanmasıyla birlikte yönetim kurulu toplantısı yapılmaması üzerine TOBB tarafından kayyum ataması yapıldı.

TOBB tarafından belirlenen 3 kişilik kayyum heyeti, yarın göreve başlayacak. İsmail Demirkol, Hasan Fehmi Hayırlı ve Emin Bayaslan'dan oluşan kayyum heyetinin ilk olarak oda meclisini toplayacağı yeni bir yönetim kurulu oluşturacağı kaydedildi.

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