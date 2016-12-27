İnşaatın milli gelirdeki payı yüzde 8'i geçti

Türkiye İMSAD'ın Aralık ayı raporuna göre sektörün milli gelir içindeki payı yüzde 4.4'ten yüzde 8,2'ye yükseldi.

İnşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4,4'ten yüzde 8,2'ye yükseldi. Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneğinin (Türkiye İMSAD) aralık ayı Sektör Raporu yayımlandı.

Rapora göre, TÜİK, milli gelirde yaptığı yenileme çalışmaları kapsamında sektörlerin girdi-çıktı tablolarını da yeniledi. Buna göre inşaat sektöründe girdi tablosunda ilişkide olunan girdi grupları ve alt girdiler güncellendi. Girdiler içinde doğrudan malzemelerin payı yüzde 44,84 olarak ölçüldü. Yine dolaylı malzeme girdilerini kapsayan toptan ve perakende ticaret girdisi yüzde 6,04 oldu. Başta mimarlık ve mühendislik olmak üzere alınan hizmetlerin payı yüzde 4,77, inşaat işlerinde alt yüklenicilere yaptırılan işlerin payı yüzde 22,61 olarak ölçüldü.

Taşımacılık-ulaştırma, finansman ve kiralama-leasing işleri girdisinin payı yüzde 4,34 olurken, çalışanlara yapılan doğrudan ücret ödemelerinin payı ise yüzde 13,61, genel giderlerin payı ise yüzde 3,8 olarak ölçüldü.

Yeni hesaplama ile inşaat sektöründe daha önce kayıt dışında kalan faaliyetlerin milli gelir hesaplarına katılması sonucu inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yükseldi. 2015 yılında cari fiyatlarla inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı yüzde 4,4'ten revizyon sonrası yüzde 8,2'ye çıktı. Bu payın 2016'da yüzde 8,5 olacağı öngörülüyor.

Yeni kullanılmaya başlanan hesaplama yöntemi ile milli gelir 2015 yılı için cari fiyatlarla yüzde 19,5 büyüdü. Bu büyümenin büyük bölümü kayıt dışında kalan inşaat faaliyetlerinin milli gelire dahil edilmesinden kaynaklandı. Yapılan revizyon ile inşaat harcamaları genişleyerek inşaat sektöründeki büyüme hızları yükseldi. Buna bağlı olarak inşaat sektörünün milli gelir içindeki payı da arttı.

Toplam inşaat harcamaları 2015 yılında eski yöntem ile 175,1 milyar lira olarak ölçülürken, revizyon sonrası inşaat harcamaları büyüklüğü 379,9 milyar liraya yükseldi. 2016 yılında ise inşaat harcamalarının 450 milyar liraya yaklaşacağı öngörülüyor.

KAMPANYALAR VE DÜŞÜK FAİZ SEKTÖRÜ DESTEKLEYECEK

Yeni hesaplama yöntemi ile geçmiş yıllara ait inşaat sektörü büyüme oranları da yukarı yönlü revize edildi. 2016 yılına ilişkin çeyrek verileri yenilendi. İnşaat sektöründe büyüme üçüncü çeyrekte yavaşlarken, 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 1,4 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 5,1 ve yüzde 15,7 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında inşaat sektörü yüzde 7,4 büyüdü. 2015 yılı ilk dokuz ayında ise inşaat sektörü yüzde 4,9 büyümüştü.

Gayrimenkul sektöründe ise büyüme 2016 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 oldu. Yılın ilk ve ikinci çeyreğinde büyümeler yüzde 4,3 ve yüzde 5,2 olarak revize edildi. Böylece yılın ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörü yüzde 4,4 büyüdü. 2015 yılı ilk dokuz ayında gayrimenkul sektörünün büyüme oranı yüzde 2,4 idi.

Açıklamada, 2017 beklentilerine ilişkin şu değerlendirmeler yer aldı:

"İnşaat sektörü büyüme yönü ile 2017 yılına diğer sektörlere göre daha iyimser beklentiler içinde giriyor. Hükümet, yavaşlayan ekonomik büyümeyi hızlandırmak için öncelikle kamu yatırım ve inşaat harcamalarında artış hedefliyor. 2017 yılı bütçesinde kamu yatırımları hedefi yüzde 25 artarak 80 milyar liraya ulaştı. Kamu yatırım harcamalarındaki artışın inşaat sektöründeki büyümeyi desteklemesi bekleniyor. İnşaat sektörünü 2017 yılında destekleyecek diğer unsurlar da bulunuyor. Bunların başında konut kampanyalarının sürdürülmesi, bankaların konut kredisi kampanyaları, konut kredi faiz oranlarının göreceli düşük kalmaya devam etmesi ve konutta KDV indiriminin uzatılması olasılığı geliyor.

Ayrıca Güneydoğu ve Doğu Anadolu cazibe merkezlerinde yapılacağı ilan edilen konut projeleri, yine Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da kamu altyapı ve sanayi binaları inşaatı ve tedariki, yatırım teşvikleri kapsamındaki inşaatlarda KDV iadesi uygulamasının başlaması, kentsel dönüşüm ve yenileme yatırımları ile TOKİ inşaatları da diğer destekleyici unsurlar olacak."