En yüksek ceza alkollü araç kullanana: 876 TL

2017’de vergi ve harçlarda ortalama yüzde 3.83 artış yaşanacak. En düşük MTV 68, en yükseği 23 bin 586 lira, 6 yıllık pasaport harcı 115.9 lira, alkollü araç kullananın cezası ise 876 lira olacak

Cep telefonu, emlak, çöp vergisi, trafik cezası, pasaport, ehliyet, noter harçları, Motorlu Taşıt Vergisi (MTV) gibi birçok vergi ve harç yüzde 3.83 oranında arttı. Motorlu taşıtlardan 2017'de alınacak vergi en düşük 68 liraya, en yüksek de 23 bin 586 liraya yükselecek. Cep telefonlarından alınan Özel İletişim Vergisi 47. 7 lira olacak.



KEMERİ UNUTMAYIN

6 aylık pasaport harcı 115.9, 1 yıllık 169.5, 3 yıldan fazla sürelilerde 553.4 lira olacak. Ehliyet harcı B sınıfı için 418.3 liraya çıkacak. Kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 206.5 lira olacak. Alkollü araç kullananlara ise ilkinde 876 lira, ikincisinde ise bin 99 lira ceza kesilecek. Emniyet kemeri takmayanların cezası ise 96.5 lira olacak.



EMLAK DA ARTTI

Yeni yılda fatura, fiş kesmeyen 210 lira ceza ödeyecek. Emlak Vergisi'nde de yeniden değerleme oranında artışa gidildi. 2016'da 175 bin lira emlak vergisi yüzde 3.83 artışla 181 bin 702 lira vergi değerine sahip olacak. Konutlara ait çevre temizlik vergisi, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacak. Büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları yüzde 25 artırılarak belirlenecek. Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarifede ilk dilim 13 bin lira oldu.



TAHVİL GELİRLERİNE İNDİRİM

Yeni yıldan itibaren menkul kıymet sermaye gelirleri için yüzde 38.19 indirim uygulanacak. 1 Ocak 2006'dan önce ihraç edilmiş olanlardan 2016 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratları bu indirim oranı uygulanarak beyan edilecek.