İhracat üzerinden örgüte para aktarmışlar!

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde hazırlanan iddianame örgütün yurtdışına para transferini ihracat rakamlarını artırarak gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. İddianamede, ifadelerine başvurulan "Battal" ve "Ayhan" kod isimli gizli tanıklar, yapılanmaya yönelik önemli bilgiler verdi. Gizli tanık "Battal" yapılanmanın başında eski Denizli Ticaret Odası Başkanı Necdet Özer'in bulunduğunu öne sürdü.



BÖLGE İMAMI NECDET ÖZER

Özer'in, Denizli ile Aydın, Muğla, Manisa ve Uşak'ı kapsayan bölgenin de "imamı" olduğunu, bir okulu, yurtları ve evlerini cemaatin hizmetine verdiğini iddia eden gizli tanık, Özer'in örgüt bağını gizlemek için özellikle 17 Aralık sonrasında oğlunu FETÖ'ye yakınlığıyla bilinen Servergazi Okulu'ndan "öğretmenleriyle anlaşamadığını" gerekçe göstererek aldığını savundu. Gizli tanık, Özer'in savcı Zekeriya Öz ile bizzat görüşüp bilgi aldığını da kaydetti.



İHRACAT GİBİ GÖSTERDİLER

Gizli tanık "Battal", örgüt adına toplanan paranın büyüklüğüne de değinerek, "17 Aralık sonrası Necdet Özer ve mütevelli üyeler, Bank Asya'daki hesaplarını kapattılar, değişik bankalarda hesap açtılar. Yurtdışına para transferini de ihracat yapmış gibi gösterip rakamları artırmak suretiyle yaptılar. 17-25 Aralık öncesi örgütün kurban ve deri paralarının Denizli'nin ihracatına eş değer olduğunu tahmin ediyorum" ifadelerini kullandı.



KREDİ ÇEKİP BANK ASYA'YI DESTEKLEDİLER

Örgütle bağlantılı kişi ve kuruluşlar hakkında bilgi aktaran gizli tanık "Ayhan", Bank Asya'nın kriz yaşadığı 2013-2014 yıllarında Fetullah Gülen'den destek olunmasına yönelik talimat geldiğini ifade etti. Gizli tanık, şu bilgileri aktardı: "Gülen'den gelen talimat doğrultusunda Denizli'de DİAD toplantı salonunda Denizli il imamı Murat ve Bank Asya Genel Müdür Yardımcısının da katılımıyla bir toplantı yapıldı. Bank Asya'nın desteklenmesi amacıyla öncelikle yabancı para hesaplarının açılması hususu, yaklaşık 50-60 işadamının katıldığı toplantıda konuşuldu. Bu toplantıda V.K. da vardı. Toplantı sonrasında kendisinin Vakıfbank'tan yaklaşık 300- 350 bin lira civarında kredi çektiğini, bu parayı Bank Asya'ya hem kendi hem de başkası adına yabancı para hesabı açtırarak yatırdığını duydum."