İstanbul’un arsa değeri 7 trilyon lira

5.2 milyar metrekarelik İstanbul’da arsaların toplam değeri 7 trilyon lira. Ortalama metrekare fiyatının bin 250 lira olduğu şehirde arsası en değerli ilk 5 ilçe Şişli, Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih

Türkiye Veri İşleme Üssü TUVIUS, İstanbul'daki toplam 5.2 milyar metrekarelik arsa ve arazinin değerinin 2 trilyon dolar olduğunu ortaya çıkaran bir çalışma yaptı. TUVIUS'un Genel Müdürü İshak Kurtuluş Altun, toplam alanı yaklaşık olarak 5.2 milyar metrekare olan İstanbul'da arsaların ortalama metrekare değerinin bin 250 lira olduğunu kaydederek, "İstanbul'un toplam arsa ve arazi değerini 2 trilyon 50 milyar 974 milyon 856 bin 94 dolar olarak belirledik. Biz ortalama 2 trilyon dolar diyoruz. Dolar kuru 3.5 lira olarak ele alırsak İstanbul'un toplam arsa ve arazi değeri 7 trilyon lira" dedi.



En değerli ilçe Şişli

İstanbul'un en değerli ilçelerinin başında Şişli'nin geldiğini, onu Beyoğlu, Beşiktaş, Zeytinburnu ve Fatih'in takip ettiğini aktaran Altun, bu ilçelerde ortalama arsa metrekare değerinin 10 ila 25 bin lira arasında değiştiğini vurguladı. Altun, en değerli ilçelerin Avrupa Yakası'nda olduğunun altını çizerek, bu yakadaki diğer değerli ilçelerin ise Bakırköy ve Güngören olduğunu aktardı. Altun, Bağcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler ve Kağıthane'de ortalama metrekare değerinin 5 ila 10 bin lira arasında değiştiği bilgisini verdi.



Kadıköy öne çıktı

Altun, Anadolu Yakası'nda en değerli ilçelerin başında Kadıköy, Ataşehir ve Maltepe'nin geldiğini belirterek, ortalama metrekare değerinin 5 ila 10 bin lira arasında değiştiğini söyledi. Altun, Üsküdar, Ümraniye ve Kartal'da toplam arsa değerinin metrekare başına 2 bin 500 ila 5 bin lira aralığında olduğunu söyledi.



Projeler arsa fiyatlarını uçuruyor

Altun, İstanbul'da arsa fiyatlarının tek bir kritere göre şekillenmediğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: "Arsalar son yıllarda ciddi değer kazandı. Lansmanı yapılan büyük projelerin yakınında olmasının yanı sıra ulaşım hatlarına yakınlığı da arsa fiyatlarının yükselmesinde önemli bir etken. İlçe arazi metrekare değerlerini etkileyen ön önemli ve dikkat çekici nokta ise projeler."