Marmara'da karides avı ve satışı yasaklandı

Marmara Denizi'nde 1 Ocak-31 Ocak tarihleri arasında her türlü karides avcılığı ve satışı yasaklandı.

Marmara Denizi'nde karides avı yasaklandı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Tekirdağ İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ve buna istinaden çıkarılan 4/1 Numaralı Ticari Amaçlı Tebliğ hükümleri gereğince, Marmara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale Boğazları'nda, 1 Ocak- 31 Ocak tarihleri arasında her türlü istihsal vasıta ile karides avcılığı ve satışının yasaklandığı belirtildi.

CEZASI 113 LİRA

Açıklamada, "Dil ve Pisi Balığı avcılığı, nakli ve satışı yapanlara bin 113 TL idari para cezası uygulanmakta olup, ayrıca ürüne el konulmaktadır. Su ürünlerinin ve yaşam alanlarının korunması, üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması için, su ürünleri avcılığına ilişkin yasak, sınırlama ve yükümlülükler getirilmektedir. Bunlar tür, boy, zaman, derinlik, mesafe ve av araçları ile ilgili düzenlemeler olup, balıkçıların getirilen bu kurallara uygun olarak avcılık yapmaları zorunludur. Bakanlıkça getirilen kurallara uyulması balıkçılığımız ve balıkçılarımızın geleceği açısından büyük önem arz etmektedir. Balıkçılarımıza ve ilgililere önemle duyurulur" denildi.