THY Simülatör Merkezi geliyor!

Türk Hava Yolları (THY) dünyanın en büyük simülatör eğitim tesisini kuruyor. Bu tesis tek yapı üzerine kurulu en büyük eğitim tesisi olacak.

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Florya'da bulunan 60.000 m2'lik arazisi üzerinde Mayıs 2016 tarihinde Hisar İnşaat tarafından yapımına başlanan Uçuş Eğitim Merkezi (Flight Training Centre) Türkiye'nin ve dünyanın tek yapı üzerine kurulu en büyük simülatör eğitim tesislerinden biri olacak.

25 BİN METREKARE ALANDA YER ALIYOR

Yaklaşık 25.000 m2 kapalı alana sahip bu tesiste, 18 adet simülatör cihazı ile eğitim verilebileceği gibi, aynı zamanda, diğer sosyal alanları ile, değişik eğitim aktiviteleri ve etkinlikler de yapılabilecek.

ÇOK GÜÇLÜ CİHAZLAR İLE DESTEKLENİYOR

1100 kva gücüne sahip Dinamik UPS sistemi, 2 adet 1250 kva'lık jeneratör tesisi ve yine 2 adet 1250 kva'lık trafo tesisi ile 1 saniye dahil elktrik kesintisinin öngörülmediği bu tesisin iklimlendirmesi de çok güçlü mekanik cihazlar ile sağlanmakta.

2017 SONUNDA HAZIR

En kaliteli ürünler ve markalar ile tesis edilen bu yapının uzun yıllar boyu gerek THY pilotları ve adaylarına gerekse de dışarıdan bu hizmeti almaya gelen yabancı müşterilere hizmet vermesi planlanıyor. Toplam 1 yılda tamamlanması planlanan bu eğitim binasının hali hazırda 1 fazı THY A.O'na teslim edilmiş ve 3 adet simülatör cihazı montajı başlamış durumda.