Yeni yılda KOBİ’lere 5 milyarlık yeni paket

KOBİ’lere yönelik 50 bin liralık sıfır faizli krediye rekor talep gelirken KOSGEB yeni yılın yol haritasını da belirledi. Buna göre 9 ayrı program kapsamında KOBİ’lere 5 milyara yakın finansman sağlanacak.

KOBİ'lere yönelik ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli krediye rekor başvuru gelirken, KOSGEB 2017 yılının planlamasını da yaptı. Edinilen bilgilere göre yeni yılda 50 bin liralık faizsiz kredinin yanı sıra 9 ayrı program kapsamında KOBİ'lere milyarlarca liralık destek sağlanması planlanıyor. Bu kapsamda 2016 yılında 991 milyon lira olan KOBİ'lere destek bütçesi yeni yılda 1.1 milyar lira olarak belirlendi.

Hesaplamalara göre 1.1 milyar liralık kaynağın kaldıraç etkisi ile birlikte KOBİ'lere yeni yılda 5 milyar liraya kadar finansman desteği sağlanabileceği hesaplanıyor. Söz konusu destekler KOSGEB'in tüm programlarına aktarılacak. Ekonomi yönetiminden edinilen bilgilere göre 2017 yılında ekonominin gidişatına bağlı olarak bu destek mekanizması artırılabilecek.

Özellikle KOBİ'lere kullandırılacak ilk yılı ödemesiz 3 yıl vadeli 50 bin liraya kadar sıfır faizli krediye rekor başvuru gelmesinin ardından mikro işletmelerin bu talebinin karşılanmasına yönelik ilave adımların atılabileceği ifade ediliyor. Başvuruları geçen hafta sona eren ve ödemelerin başladığı 15 bin KOBİ'ye verilmesi planlanan faizsiz kredi için 244 bin 980 işletme başvuru yapmıştı.

FETÖ İÇİN İSTİHBARAT

2017 yılına yönelik çok sayıda destek paketi üzerinde çalışmalarını yürüten KOSGEB, faizsiz, düşük faizli ve belirli bir süre ödemesiz olan kredilerde güvenlik birimlerinden gelen istihbaratı da göz önünde bulunduracak. MASAK, savcılık ve emniyetten gelen bilgiler doğrultusunda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mensup işadamlarına finansman desteği sağlanmayacak. Konuyla ilgili KOSGEB tarafından tüm şehirlerde müdürlükler aracılığıyla bilgi havuzu oluşturuluyor.

Destek alan ayağa kalkıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen KOSGEB kredilerinde belirlenen hedeflere ulaşıldı. KOSGEB desteğiyle on binlerce girişimci kendi işini kurarken, işletmesini kapatan sayısı ise sınırlı oldu. KOSGEB desteğiyle kurulan her 100 işletmeden sadece 5-6 tanesi kapandı. Üç yıllık dönemlerde izlenen bu işletmelerden yüzde 95'i ise kendi ayakları üzerinde durmaya devam ediyor. KOSGEB verilerine göre bugüne kadar 550 bin kişiye eğitim verildi. Son beş yıllık dönemde toplam 28 bin girişimci kendi işinin patronu oldu. Son beş yıllık dönemde KOSGEB destekleri ile 100 binin üzerinde kişiye ilave sağlandı.