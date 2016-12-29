2017’de ekonomi hızla toparlanır

n BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal: 2016’da Türkiye çok sayıda olayla karşı karşıya kaldı.Terör örgütlerinin hain girişimleri sonucu maalesef ülke olarak çok sayıda şehit verdik. 2016 Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yıl oldu. Hükümetin ekonomi adına aldığınu duyurduğu tedbirler 2017 yılı adına bizi umutlu kılıyor.

Siyasal ve ekonomik olarak oldukça zor bir yılı geride bırakan Türk iş dünyası, 2017'ye umutla bakıyor. İç ve dış kaynaklı terör örgütlerinin canlı bomba saldırılarından ekonomiyi bozma çabalarına ve Türkiye için önemli dönüm noktalarından biri olan 15 Temmuz'daki darbe girişimine kadar birçok senaryo uygulanmaya çalışıldığını hatırlatan işadamları gelecek yıla ilişkin beklentilerini paylaştı. İş dünyası temsilcileri, küresel ekonomideki gelişmelerin şekil vereceği 2017'de, Türkiye'nin de yer aldığı bölgedeki jeopolitik belirsizliklerin azalmasının ülke ekonomisini olumlu etkileyeceği, alınan tedbirlerin etkisiyle daralmanın geride kalacağı, üretim, yatırım ve ihracatın hız kazanacağı görüşünü taşıyor.



Yeni bir hikâyeye ihtiyacımız var



MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak: 2016'ya "milletin iradesi" damga vurdu. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi pozitif büyüme alışkanlığını sürdürdü. Bu noktada yalnızca politika yapıcılara değil, iş dünyasının temsilcilerinden tüketicilere kadar ekonominin bütün aktörlerine önemli görevler düşüyor. Önümüzdeki dönemde Türk ekonomisinde yeni bir hikâyeye gereksinim duyuluyor.



Sanayiciler için olumlu tablo var



İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: 2016 hem küresel ölçekte hem de Türkiye için zorluklarla dolu bir yıl oldu. Gelecek yıl için hükümet kanadında yerleşen ve yerleştirilen "üretim ekonomisi ve sanayinin ekonominin temel dinamosu olması" anlayışı sanayiciler için olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Gelişmeler bize umut veriyor.



Sorun ve tuzakları aşma yılı olacak



ASKON Genel Başkanı Mustafa Koca: 15 Temmuz darbe girişimi önceliklerin ekonomiden 'vatan'a kaymasına sebep oldu. Ondan sonraki süreçte yaşananlardan ekonomi de ciddi anlamda nasibini aldı. 2017 hem sorunları hem de tuzakları aşma yılı olacak diye ümitliyiz.



Yeni bir büyüme atağı başlatabiliriz



İTO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çağlar: Hem dünya hem de ülke tarihinde iz bırakan bir yıl geride kaldı. Dünyada beklenmedik seçim sonuçları, referandumlar, petrol fiyatlarındaki düşük seviyeler ve faiz tartışmaları reel ekonominin önüne geçti. 2017'de yürürlüğe girecek tüm tedbirlerle birlikte yeni bir büyüme atağı başlatabiliriz.



Yapısal reformları takip edeceğiz



TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu: 2017'de ekonominin yönünü yurtdışı gelişmeler kadar, yurtiçi siyasi gelişmeler ve politikalar belirleyecek. Türkiye ekonomisinin gidişatı, düşük büyüme tuzağına yakalanmış küresel ekonomiyle yakından ilintili olacaktır. Öngörüleri olumluya çevirebilecek yapısal reformları takip edeceğiz.



Alınan tedbirler umudumuzu artırıyor



BİRKONFED Genel Başkanı Osman Ünsal: 2016'da Türkiye çok sayıda olayla karşı karşıya kaldı.Terör örgütlerinin hain girişimleri sonucu maalesef ülke olarak çok sayıda şehit verdik. 2016 Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesi verdiği yıl oldu. Hükümetin ekonomi adına aldığınu duyurduğu tedbirler 2017 yılı adına bizi umutlu kılıyor.