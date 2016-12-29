Asgari ücret zammı belli oldu! Net ücret ne kadar oldu?

Günün en çok merak edilen "Asgari ücret ne kadar oldu" sorusu yanıt buldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu yeni asgari ücreti açıkladı. Buna göre asgari ücret yüzde 8 artış ile brüt 1777 lira net 1404 lira olarak belirlendi. Böylece asgari ücrete 104 lira zam yapılmış oldu.

ASGARİ ÜCRET BRÜT 1777 NET 1404 LİRA OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret düzenlemesine ilişkin olarak açıklama yaptı. Bakan Müezzdinoğlu yeni asgari ücreti brüt 1775 lira, net olarak da 1404 lira olarak açıkladı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 104 TL ARTTI

Asgari ücret 2017'de yüzde 8 oranında arttı. Brüt asgari ücret bin 777,50 TL olarak belirlenirken net asgari ücret ise bin 404 TL olarak belirlendi. Bu durumda 104 TL zam yapılmış oldu.

TEK KADEMELİ ARTIŞ

Asgari ücret 2017'de tek defada yani 1 Ocak itibariyle iki kademeli artış olmamasına karar verildi. İşveren ve Hükümet, 2 kademeli artış isterken Türk-İş tek kademeli artış istedi ve tek kademeli artışta karar kılındı.

EVLİ VE ÇOCUKLU 1500 TL ALACAK

Bu zam ile evli ve 3 çocuklu bir çalışanın eline yaklaşık 1500 tl gibi net bir rakam geçecek.

"ORTAK KARAR VERMEYE ÇALIŞTIK"

Öncelikle işçi kardeşlerimizin mutlu olamadığı, işverenin de çok mutlu olamadığı, Bakan olarak benim de mutlu olamadığım ama paylaşarak sıkıntıları azaltacağımız bir yolculuk içindeyiz. Ortak karar vermeye çalıştık.

İŞVERENLERE TEŞEKKÜR

Gönlüm arzu ederdi ki Türk-İş'in de imzası olsun. İşverenin de zorluklarını da anlayarak zorluklarını paylaşarak bu zorluklarda ülke koşullarının değerlendirme çerçevesinde onlara da teşekkür ederim. Asgari ücret kararını işverenle birlikte imzaladığımız için teşekkür ederim.