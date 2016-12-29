Esnaf Ahilik Fonu'ndan yararlanacak

ESNAFA CANSUYU FONU

Esnafa işsizlik maaşı bağlanmasını sağlayacak Ahilik Fonu, 2017'de devreye girecek. İflas eden veya dükkânını kapatan esnaf fondan yararlanacak. Esnafların işyeri açıkken para yatıracağı fona devlet de katkıda bulunacak

Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında üzerinde bir süredir çalışılan Ahilik Fonu ele alındı. 2017 yılında devreye girmesi planlanan düzenleme ile esnafa işsizlik fonu oluşturulacak. İflas eden veya dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf, ekonomik durumunu düzeltip yeni bir işyeri açana kadar belli bir süre bu fondan yararlanabilecek.Habertürk'ün haberine göre, devlet, işsizlik fonunda olduğu gibi bu fona da belli bir oranda katkı sağlayacak.