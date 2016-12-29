X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Esnaf Ahilik Fonu'ndan yararlanacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

'ndan yararlanacak

  • Giriş Tarihi: 29.12.2016 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.12.2016 10:04
Esnaf Ahilik Fonu'ndan yararlanacak
Esnaf Ahilik Fonu'ndan yararlanacak

ESNAFA CANSUYU FONU

a ı bağlanmasını sağlayacak , 2017'de devreye girecek. İflas eden veya dükkânını kapatan esnaf fondan yararlanacak. Esnafların işyeri açıkken para yatıracağı fona devlet de katkıda bulunacak

Bakanlar Kurulu'nun önceki gün yapılan toplantısında üzerinde bir süredir çalışılan Ahilik Fonu ele alındı. 2017 yılında devreye girmesi planlanan düzenleme ile esnafa işsizlik fonu oluşturulacak. İflas eden veya dükkânını kapatmak zorunda kalan esnaf, ekonomik durumunu düzeltip yeni bir işyeri açana kadar belli bir süre bu fondan yararlanabilecek.Habertürk'ün haberine göre, devlet, işsizlik fonunda olduğu gibi bu fona da belli bir oranda katkı sağlayacak.

BENZER HABERLER

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.