Yeni Gümrük Birliği büyümeyi artıracak

AB ile Gümrük Birliği güncellenmesi için dört senaryo üzerinde çalışıldığını belirten Ekonomi Bakanı Zeybekci, “Şu anda öne çıkan tam entegrasyonla büyümeye %2 ilave katkı olacak” dedi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Avrupa Birliği (AB) ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda dört alternatif olduğunu belirtti. Zeybekci, en olası 'tam entegrasyon' senaryosu ile 2030'da büyümeye ilave yüzde 2 katkı sağlanacağını belirtti. Zeybekci, "Tam entegrasyonla önümüzdeki dönemde, Türk şirketlerinin AB'de, AB şirketlerinin de Türkiye'de hizmet sektörü de dahil tüm sektörlerde gelip iş yapabilecekleri bir süreç başlayacak" dedi. Etiyopya ve Cibuti ziyaretinde soruları yanıtlayan Zeybekci, Bakanlar Kurulu'na yaptığı sunumla ilgili bilgi verdi. Bakan Zeybekci, konuyla ilgili şunları söyledi:



REKABET KABİLİYETİMİZ ARTTI: 1995'te Gümrük Birliği anlaşması imzalanırken, birçok büyük kuruluşun, "Gümrük Birliği'ne gireceğiz, mahvolacağız, rekabet edemeyeceğiz" gibi yorumları vardı. Ne oldu, kazanan biz olduk. İhracatın yüzde 48.5'ini, ithalatın yüzde 41'ini oradan yapıyoruz.



4 ALTERNATİF ÜZERİNDE DURUYORUZ: Bakanlar Kurulu'nda konuşulan 4 alternatifin ilki Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ama tarımda yüzde 50 gibi açılım sağlanacak şekilde tedbirli davranılmasına ilişkin senaryo oldu. İkincisi, Gümrük Birliği'nin tam anlamıyla tarım, hizmetler, kamu alımları da dahil güncellenmesiydi. Üçüncü alternatif ise Gümrük Birliği'nin kapsamının yine hizmetleri, kamu alımlarını, tarımı kapsayacak şekilde serbest ticaret anlaşmasına dönüştürülmesiydi. Dördüncü alternatif de şu anki mevcut Gümrük Birliği'nin sadece tek başına sanayi ürünleriyle serbest ticaret anlaşmasına dönüşmesini içeriyordu.



İHALELERE GİRİLEBİLECEK: İkinci alternatif, AB ve bize en olumlu gelen şu anda. Türk şirketlerinin AB'de, onların da Türkiye'de tüm sektörlerde gelip iş yapabilecekleri bir süreç başlayacak. Belediyelerde bile yatırım imkânı doğacak. Karşılıklı kamu alımı ihalelerine girilebilecek.





Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew ile bir araya geldi.



TÜRK BANKALARINA İZİN VERİN

DEİK- Etiyopya- Türkiye İş Konseyi Eş Başkanı Emre Kayar da, "Türk devlet bankalarının Etiyopya'da açılması bizim için çok önemli. Türk işadamları, çoklu giriş vizesi ve uzun süre kalış vizesi istiyor ve vizelerin kapıda girişte verilmesini de talep ediyor" dedi.



TÜRK İŞ DÜNYASINA YATIRIM ÇAĞRISI

Zeybekci, Etiyopya'nın Başkenti Addis Ababa'da düzenlenen Türkiye-Etiyopya İş Forumu'na katıldı. Etiyopya Sanayi Bakanı Ahmed Abtew ile Etiyopya Dışişleri Bakanı Worknehe Gebeyehu'nun da katıldığı forumda konuşan Zeybekci, "Afrika açılımı ile ticareti 5 milyar dolardan 20 milyar dolara çıkardık. 100 milyonluk Etiyopya'da elektrik üretiminin 10 katına çıkması gerekiyor. Bu da çok yatırım ve fırsat demek" dedi