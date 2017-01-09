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ve arasında dev

AA
  • Giriş Tarihi: 9.1.2017 17:45 Güncelleme Tarihi: 9.1.2017 17:49
Irak ve Türkiye arasında dev enerji işbirliği
Irak ve Türkiye arasında dev enerji işbirliği

ile arasında petrol ve alanlarındaki ilişkilerin gelişeceği ve nin güçlendirileceği açıklandı.

ile arasında petrol ve alanlarındaki nin güçlendirileceği bildirildi. Irak Petrol Bakanı Cebbar Ali Hüseyin Luaybi'nin basın ofisinden yapılan açıklamada, "Başbakan Binali Yıldırım'ın gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti sonrası, iki ülke arasında petrol ve enerji alanlarındaki ilişkilerin gelişeceği ve bu alanlarda işbirliğinin güçleneceği" belirtildi.

MUTABAKATA VARILDI

Iraklı Bakanın ifadelerine yer verilen açıklamada, "Türkiye ile görüşmelerimiz olumlu geçti. İki tarafı ilgilendiren konuların değerlendirilmesi ve işbirliği için en kısa zamanda doğrudan diyaloğa geçilmesi konusunda mutabakata varıldı." denildi.

KERKÜK-MUSUL-CEYHAN BORU HATTI DA GÜNDEMDE

Luaybi ayrıca 'un terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasının ardından, Kerkük-Musul-nın tekrar faaliyete geçirilmesi ve petrol boru hatlarının yeninden tamir edilmesi konularının da ele alındığı kaydedildi.

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