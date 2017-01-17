Türkiye un ihracatında dünya lideri!

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin, 2004'te 300 bin ton un ihraç ederken, geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ettiğini belirterek, "Bu tam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat demek. 2015'e göre miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 10 artış var. Bu ihracat rakamları dünya rekoru." dedi.

Ulusoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2003'ten itibaren un sektöründe ihracatın "inanılmaz" şekilde yükselmeye başladığını, un fabrikalarının da limanlara yakın bölgelerde kurulduğunu ifade etti.

Dünyanın toplam tahıl üretiminin 2 milyar ton olduğunu belirten Ulusoy, Kazakistan, Rusya ve Ukrayna'nın 1990'da 20 milyon ton tahıl grubu ithal ederken, söz konusu 3 ülkenin bugün 90 milyon ton tahıl grubu ihraç ettiğini, bunun 45 milyon tonunun buğday olduğunu bildirdi.

Dünyada ticareti yapılan buğday miktarının 160 milyon ton olduğunu belirten Ulusoy, 2016-2017 sezonu için dünya genelinde 745 milyon ton buğday üretimi yapıldığını, bunun 735 milyon tonunun tüketildiğini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN BUĞDAY ÜRETİMİ KENDİSİNE YETERLİ"

Ulusoy, Türkiye'nin buğday ithal etmesinin sürekli eleştirildiğini hatırlatarak, "Aslında Türkiye'nin uzun dönem buğday üretim ortalaması kendisine yeterli. Türkiye'nin buğday tüketimi yıllık 19 milyon ton. 2015'te 22,5 milyon, 2016'da 20,5 milyon ton buğday ürettik. Dolayısıyla tüketimin üzerinde... Ancak bir kuraklık olduğunda, mesela 2014'te üretim tonajı 18 milyon tona düştü." şeklinde konuştu.

Üretimin tüketim miktarının altında kalmasıyla Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) ithalat yaptığını ifade eden Ulusoy, iklim şartlarından dolayı bir dalgalanma olabildiğini, ortalama 20 milyon ton buğday üretimi yapıldığını, en olumlu ve en olumsuz şartlarda 16 ila 24 milyon ton arasında değiştiğini kaydetti.

Ulusoy, fazla üretim olduğunda stokların şiştiğini ve fiyatların düşme eğiliminde olduğunu, bu gibi zamanlarda TMO'nun devreye girerek çiftçinin zarar etmesini engellediğini anlattı.

Türkiye'nin buğday üretiminin uzun vadeli yeterli olduğunu ancak katma değerli un ihracı için buğday ithalatı yapıldığını belirten Ulusoy, Türkiye'nin son 10 yılda 156 ülkeye un ihraç ettiğini, söz konusu ülkelerde yaşayanların toplam dünya nüfusunun yüzde 90'ını geçtiğini, halihazırda Türk ununun dünya nüfusunun yüzde 90'ına hitap ettiğini söyledi.

EN ÇOK UN İHRACATI YAPILAN ÜLKELER IRAK, SUDAN VE SURİYE

Eren Günhan Ulusoy, un ihracatının yüzde 40,2'sinin Irak'a yapıldığını, bu ülkeye gerçekleştirilen ihracat miktarının 1 milyon 291 bin 162 ton olduğunu bildirdi. Irak'ı yüzde 16,2 paya sahip ve 519 bin 590 ton ihracatın yapıldığı Sudan'ın izlediğini ifade eden Ulusoy, Suriye'nin ise 343 bin 823 tonluk un ihracatı ile yüzde 10,7'lik paya sahip olduğunu söyledi.

Ulusoy, en çok ihracat yapılan diğer 10 ülkenin de sırasıyla Angola, Filipinler, Madagaskar, Endonezya, Benin, İsrail ve Gana olduğunu bildirdi.

"UN İHRACATINDA ALTIN BİR YIL GEÇİRDİK"

TUSAF Başkanı Ulusoy, son 2 yılda ihracat yaptıkları ilk 20 ülke arasında ABD'nin de yer aldığını, 20 milyon ton buğday ihraç eden ABD'ye, Ar-Ge sayesinde geliştirdikleri diyabetik un ihraç etme başarısı gösterdiklerini kaydetti.

Geçen yıl un ihracat ettikleri ülkelerde en hızlı yükselişin Çin'de görüldüğünü ifade eden Ulusoy, söz konusu ülkeye yapılan ihracatın 2015'e göre yüzde 100 artış kaydettiğini bildirdi.

Türkiye'nin, 2004'te 300 bin ton un ihraç ederken, geçen yıl 3,5 milyon ton un ihraç ettiğini belirten Ulusoy, şöyle devam etti:

"Bu tam 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat demek. 2015'e göre miktar bazında yüzde 25, değer bazında ise yüzde 10 artış var. Bu ihracat rakamları dünya rekoru. Türkiye, 2015'te de dünya şampiyonu olmuştu.

Buğdayı Rusya'da ithal ediyoruz. 3,5 milyon ton un ihraç etmek için 5 milyon ton buğday işlemeniz gerekiyor. Ancak geçen yıl 3,3 milyon ton buğday ithal ettik. Yani 1,7 milyon ton buğday da Türkiye'deki üretimden elde edildi. Üretim fazlasını un ihracı ile erittik. Önceki yıl un ihracatımız 2,8 milyon tondu. Yüzde 25'lik bir artış var. Buna karşılık buğday ithalatında geçen yıl 2015'e göre yüzde 10 civarında azalma var. İthalatımızı azaltmamıza rağmen un ihracatında altın bir yıl geçirdik."

Ulusoy, 3,3 milyon ton buğdaydan ciddi miktarda kepek çıktığını, kepek ithal eden Türkiye'nin bu açığının da azaltıldığını söyledi.

"UN İHRACATI 2016 RAKAMLARININ ALTINA İNMEZ"

Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin buğday unu ihracatının 2015'te yaklaşık 980 milyar milyon dolar olduğunu, buğday fiyatındaki düşüklüğe rağmen geçen yıl 1 milyar 70 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bunun da yüzde 10'luk artış anlamına geldiğini bildirdi.

Ulusoy, söz konusu rakamlarla Türkiye'nin un ihracatında dünya şampiyonu olduğunun kabul edildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörüne baktığımız zaman 2015 yılında fındıkta, tüm zamanların rekoru 2,8 milyar dolar oldu. Fındık sonrasında ise un sektörü de tarıma ciddi katkı sağlıyor. Dünya un ticaretinin yüzde 20,25'ini yaparak un ihracatında dünyada birinci sırada yer alan Türkiye, 2015 yılında un ihracatını değer bazında bir önceki yıla göre yüzde 5,2 artırmıştı. 2016 yılını hem miktar hem de değer bazında önemli artışlarla kapatmamız Türk un sanayisinin başarısıdır."

Bu yıla temkinli yaklaştıklarını ve buğday üretim rakamlarını kestirmenin biraz daha netleşmesini beklediklerini kaydeden Ulusoy, son dönemde yağmur ve kar yağışının da istenildiği gibi gittiğini, ciddi bir kuraklık beklenmediğini, bu yıl farklı olumsuzluklar yaşansa dahi un ihracatının 2016 rakamlarının altına inmeyeceğini söyledi.