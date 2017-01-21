Trumponomics başlıyor

ABD’nin yeni başkanı dün itibarıyla resmen Donald Trump oldu. Trumponomics adı verilen yeni ekonomi düzeni küresel ticaretten, uluslararası şirketlerin yatırımlarına ve Wall Street’e kadar herkesi etkileyecek

Donald Trump ABD'nin 45'inci başkanı olarak dün resmen görevine başladı. Böylece Trumponomics adı verilen yeni ekonomi düzeni de ABD'de ve dünyada start almış oldu. Trump'ın vaadettiği gibi Amerika'yı tekrar büyük yapacağını zaman gösterecek ancak uygulamada dış ticaret politikaları, vergi reformu, altyapı harcamaları, asgari ücret ve finansal regülasyonlar konusunda piyasalarda bir yeni rüzgâr estireceği kesin. Yüksek gelir sınıfında yer alan aile ve şirketlerde büyük oranlı, düşük gelir sınıfında küçük indirimler yapmayı planlayan Trump, Wall Street'in üzerindeki denetim baskısını da azaltacak. Uluslararası ticaret anlaşmaları konusunda da dikkat çekici söylemleriyle Trans Pasifik Ortaklığı (TTP), Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) ve NAFTA'ya karşı ne yapacağı ise merakla bekleniyor. Çin ve Meksika gibi ülkelerden gelen mallara yüzde 35-45 arası gümrük vergisi gelmesi de planda var.



ORTALAMA % 0.6 BÜYÜME

Geçtiğimiz yıl haziran ayında Moody's'in Başekonomisti Mark Zandi liderliğindeki bir ekip, Trump politikalarının uygulanmaya tam anlamıyla geçtiği takdirde 2016'dan 2020'ye kadar yıllık gayri safi yurtiçi hasılada yüzde 0.6 oranında büyüme olacağını hesaplamıştı. Bu oran, hali hazırdaki büyümeden oldukça düşük. Ancak ABD'nin ilk 'milyarder başkanı' olacak Donald Trump'ın şimdiden ülkeyi büyüttüğünü belirtenler de var. Göreve başlamadan birçok firmayı gümrük vergisi tehdidiyle Meksika'ya yatırımdan vazgeçiren ve yatırımı ABD'ye çeken Trump ilk basın toplantısında da "Tanrı'nın yarattığı en fazla iş yaratan adam olacağım" vaadinde de bulunmuştu. Altyapı yatırımlarını önemli ölçüde artırma sözü veren Trump'ın en dikkat çekici projesi, Meksika ile sınır boyunca inşa etmeyi taahhüt ettiği duvar. Washington Post, duvarın maliyetinin 25 milyar doların üzerinde olduğunu tahmin ediyor. Trump'ın önerileri, demiryolları, otoyollar, havaalanları, köprüler, boru hatları gibi yatırımları kapsıyor. Trump 10 yıl içinde altyapıya 1 trilyon dolar yatırım yapacağını açıkladı.



Yoksulluk da zenginlik de arttı

