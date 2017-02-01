Ruslar Türkiye'ye akın ediyor!

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) Başkanı Maya Lomidze, Türkiye'nin, erken rezervasyon verilerine göre 2017 yaz sezonunda rekor kırmaya devam ettiğini, hatta Türkiye'ye taleplerin kriz öncesinden daha üst seviyede olduğunu bildirdi

KRİZ ÖNCESİNDEN DAHA FAZLA TALEP VAR

Rus vatandaşların yaz sezonuna taleplerini değerlendiren Lomidze, "Şimdiden Türkiye'nin kriz öncesindeki rekorlarını kırdığı ortada. Erken rezervasyon programının kapanması için daha zaman var" ifadesini kullandı.

YÜZDE 50'Sİ TÜRKİYE'YE

Lomidze, tur operatörlerinin değerlendirmelerine göre Türkiye'nin erken rezervasyon programları çerçevesindeki satışların yüzde 50'sini oluşturduğunu belirtti.

"TÜRK OTELCİLERİ BİZİM İÇİN ÖZEL FİYAT HAZIRLIYOR"

Türkiye'ye bu denli yüksek taleplerin ilk olarak ertelenmiş taleplerle ilgili olduğunu söyleyen ATOR Başkanı şu şekilde devam etti:"İkinci sebep ise Türk otelcilerinin bizim piyasamız için hazırladığı özel fiyatlar. Fiyatlardaki düşüş 2016 yılının yaz sezonuna göre yüzde 20-50 seviyesinde. İki kişilik 3 yıldızlı her şey dahil bir otel bir haftalık tatil 36 bin ruble. Peki, Ruslara yer kalacak mı? Evet kesinlikle, çünkü Türkiye taleplerinde canlanma sadece bizim piyasamızda yaşanıyor."