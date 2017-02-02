Borsa İstanbul yükselişte dünya ikincisi

2016 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 8.9 yükselen Borsa İstanbul (BIST), bu yıla da hızlı başladı. Borsa İstanbul ocak ayında yüzde 10.4 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Son üç yılın da en iyi aylık performansını sergiledi. Ocakta en fazla artış yüzde 12.7 ile Arjantin Borsası'nda gerçekleşti. Yeni yılın ilk üç haftasında 560 milyon dolarlık yabancı yatırımcı girişi olan Borsa İstanbul'da endeks 86 bin puanı geçerek 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



YENİ HEDEF 90 BİN PUAN

Türkiye için negatif beklentilerin sonlandığını ve pozitif ayrışmanın başladığını belirten analistler, endeksin 90 bin puan seviyesinin üzerini test etmesinin sürpriz olmayacağını kaydetti. 10 yıllık tahvillerin faizi de yüzde 10.95 ile 2.5 ayın en düşük seviyesine indi.