Şişecam’dan Balıkesir’e 400 milyonluk yatırım

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğu bu yıl gerçekleştireceği 400 milyon TL'lik cam elyaf üretim tesisi yatırımı için Balıkesir'i seçti

Üretiminin ana hammaddelerinden biri kaolen diğeri bor olan firma hammaddeye yakınlığı nedeniyle stratejik öneme sahip olması dolayısı ile Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile yatırım için masaya oturdu..

İMZALAR ATILDI

Düzcam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve elyafı gibi camın tüm temel alanlarında küresel bir oyuncu olan Şişecam Topluluğunun bu yıl gerçekleştireceği yıllık 70 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak tesis için arsa tahsis sözleşmesinin imzaları atıldı.

İmza törenine Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Prof. Dr. Ahmet Kırman, Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Fahri Ermişler ve Şişecam Kimyasallar Grup Başkanı Burhan Ergene ve Kompozit Sanayicileri Derneği Başkanı Şekib Avdagiç katıldı.

Sanayinin büyük çoğunluğunun bulunduğu Marmara ve Ege Bölgesi aksının ortasında yer alan Balıkesir , 13 ülkede üretim,150'yi aşkın ülkeye de ihracat yapan dünya devi topluluğun yatırımını çekmeyi başardı..

BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM

Bugün dünyanın cam ev eşyasında 3'üncü büyük üreticisi olan Topluluğu,Organize Sanayi Bölgesi'ne yapacağı yatırım ile binlerce kişiye aş ve iş kapısı olacak.. Bor'un Başkenti, Rüzgârın merkezi olan bu şehir, vizyon otoyol projeleri ile de altın çemberde, Marmara ticari ringinin merkezi konumunda olan kente yaklaşık 400 milyon TL olarak planlanan yatırımla Türkiye'nin cam elyafı ithalatının önemli ölçüde ikame edilmesi bekleniyor.

'KAZANIMLARIMIZI ÜLKEMİZE YATIRIYORUZ'

Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan vekili ve Genel Müdürü Prof Dr. Ahmet Kırman, Şişecam Topluluğu'nun gerek yeni yatırımlar gerekse ortaklık ve satın alma hamleleriyle büyümeye devam ederek, Türkiye için değer yaratmayı sürdürdüğünün altını çizerek,"1935'te ülkemizin cam sanayini kurmak ve geliştirmek misyonuyla kurulan Topluluğumuz, aradan geçen 80 yılı aşkın sürede kazanımlarını yine ülkemize yatırmış ve dünyada kendi alanında söz sahibi konuma gelmiştir. Bugün ülkemizin içinden geçtiği zorlu süreçte köklü kurumlara düşen temel görevin yatırıma ve üretime kararlılıkla devam etmek olduğu bilinciyle yeni bir yatırımın daha kararını almış bulunuyoruz. Türkiye'ye güveniyor, birlik ve beraberlik içinde her zamankinden daha fazla çalışmamız gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

HAM MADDELER BALIKESİR'DE

Ülkemizin lokomotif sektörlerinin temel girdisi olan cam elyafı alanında stratejik bir yatırım kararı aldıklarını belirten Kırman, yatırımı Balıkesir OSB'de yapma gerekçelerini de şöyle açıkladı:

"Topluluk olarak yatırım yapacağımız ili belirlerken 3 temel kriteri göz önüne aldık. Hammadeye yakınlık, müşterimize yakınlık, lojistik avantajlar gibi bizim için önemli kriterlere göre değerlendirme yaparak karar verdik. Değerlendirmelerimizin sonucunda, gerek hammadde ve müşterilerimize yakınlığı, gerekse sunduğu lojistik imkanlar nedeniyle yatırımımızı Balıkesir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde yapmayı tercih ettik. Üretimde kullanacağımız ana hammaddeler olan kaolen ve bor Balıkesir'de bulunmaktadır. Balıkesir, İstanbul-İzmir otoyolu, hızlı tren hattına olan yakınlık avantajı ile hem Bandırma limanı hem de Aliağa limanına demiryolu bağlantısı olması nedeniyle, lojistik avantajlarıyla da öne çıkmaktadır."

2023 HEDEFLERİNE DOĞRU KOŞUYORUZ

Balıkesir OSB Yönetim Kurulu Başkanı ve Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı da yaptığı konuşmada "Türkiye'nin 2023 yılı hedefleri arasında yer alan dünyada en iyi 10 ekonomiden biri olabilmek için her şeyden önce üretim yapması gerekmektedir. Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi olarak sanayicimizin bir düzen içerisinde üretim yapması ve faaliyetlerini sürdürmesi altyapı ihtiyaçlarını karşılayarak uygun koşullarda üretim ortamı hazırlamaktayız. Şişecam Topluluğu'nun Balıkesir'de yatırım yapmasından mutluluk duymaktayız. Bu yatırım hem Balıkesir hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından önem arz etmektedir" dedi.

İSTANBUL'DAN 2 SAATTE BALIKESİR'E ULAŞABİLECEĞİZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur "Balıkesir'in İstanbul gibi metropol kentlere ulaşım süresi azaldı. Artık İstanbul'dan 2 saatte Balıkesir'e ulaşabileceğiz. Artık Balıkesir cazibe merkezi haline gelmeye başladı. Çünkü Balıkesir üretim ve tüketimin olduğu bölgelerin merkezinde. Ege ve Marmara Bölgelerinde tüketim oluyor, Balıkesir buraların merkezinde. Antalya'ya giden de Ege sahiline giden de Balıkesir'den geçiyor. Yatırımcı Balıkesir'e geliyor. Şişecam A.Ş.nin Balıkesir'e gelmesini çok önemsiyoruz. Bu çerçevede Şişecam Balıkesir'e sanayi anlamında eşik atlatacaktır. Bize düşen de gelen yatırımcıya Balıkesir'i hazırlamaktır. Sosyal hayatı ile yeşil alanları ile ticari alanlarıyla. Biz Balıkesir'i geleceğe, yani sosyal hayatıyla, ticari alanlarıyla hazırlıyoruz. " diye konuştu.

ULAŞIM PROJELERİ BALIKESİR'İ GÖZBEBEĞİ HALİNE GETİRDİ

Balıkesir Sanayi Odası Başkanı İsmail Uğur "hükümetimizin uygulamış olduğu ulaşım politikalarından olumlu etkilenen Balıkesir; Osmangazi Köprüsü'nün faaliyete geçmesi, yapımı süren İstanbul-İzmir otobanının Balıkesir'den geçmesi ve son olarak ihalesi yapılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün bu otobana Balıkesir üzerinden bağlanacak olması Balıkesir'i yatırımcının gözbebeği haline getirmiştir. Bu bağlamda Şişecam Topluluğu Balıkesir'de yatırım yaparak hem kendisi kazanacak hem de Balıkesir'e kazandıracaktır. Marmara ticari ringinin üzerinde olan çok önemli bir merkezi haline gelen Balıkesir'de sanayi yatırımları kentin can damarı haline gelmeye başlamıştır. Biz de hem yerli hem de yabancı yatırım dinamiklerini harekete geçirmek için var gücümüz ile çalışıyoruz. Biz şehrimizi, ülkemizi çok seviyoruz. Yarınların daha güçlü Balıkesir'i, daha güçlü Türkiye'si için yatırımlarımızı aralıksız sürdürmeye, birlikte büyümeye devam edeceğiz."diye konuştu.