Algı oyunu tutmadı

Yatırımcılar, Fitch’in not, S&P’nin görünüm indirim kararını umursamadı. Son bir haftalık dönemde TL ve Borsa İstanbul dünyanın getiri lideri oldu

Türkiye'ye yönelik algı operasyonlarının baş tetikçileri kredi derecelendirme kuruluşları Standard and Poor's (S&P) ile Fitch'in 27 Ocak akşamı, ekonomik yerine siyasi gerekçelerle yaptığı not ve görünüm indirme operasyonlarına, piyasalar tarihe geçecek bir cevap verdi. Rayting şirketlerinin kararından bir hafta sonra Borsa İstanbul yüzde 5.44 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olurken, TL de dolar karşısında yüzde 5 ile en fazla değer kazanan para birimi oldu.



TL % 5 DEĞER KAZANDI

S&P'nin, yüklü faiz artırımı yapmadığı için Türkiye'nin görünümünü düşürmesine bahane ettiği Merkez Bankası, likiditeyi sıkılaştırıcı adımlarla dolardaki ateşi söndürdü. Dolar 3.69 TL ile yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. TL'de bir haftalık değer kazancı yüzde 5 oldu. Analistler, Türkiye'ye ilgisinin artmaya devam ettiğine dikkat çekerek, doların 3.60 TL'nin altına gerileyeceği görüşünde. Son bir ayda yüzde 15.3 ile dünyanın en fazla değer kazanan piyasası olan Borsa İstanbul, geçen hafta 88 bin 389 puana çıkarak 21 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.



BORSA GEZİ'YE ÇIKIYOR

Faizin yüzde 4.6 ile tarihinin en düşük seviyesini gördüğü, borsanın ise 93 bin ile rekor kırdığı Mayıs 2013'ten bu yana, saldırıların hedefi haline gelen Türkiye, güçlü liderlikle birlikte halkın gösterdiği kararlı duruşla kendisine biçilmeye çalışılan kalıpları tek tek yıkıyor. Anayasa referandumunun ardından belirsizliğin ortadan kalkacağını belirten uzmanlar, borsada endeksin Gezi Parkı olayları öncesindeki 90 bin puana ulaşacağını belirtiyor.



IMF: Türkiye şoklara karşı dirençli

Türkiye ekonomisinin gücü, Usulsararası Para Fonu'nun (IMF) raporuna da yansıdı. IMF'nin dün yayımlanan 2017 Madde 4 Değerlendirme raporunda, icra direktörlerinin Türkiye ekonomisinin şoklara karşı direncini gözlediğine dikkat çekildi. Raporda 2017 için büyüme yüzde 2.9, 2018 için 3.3 olarak belirlendi. IMF 2017 enflasyon tahminini 8 ve 2018 için 7.9 olarak yayımladı. IMF, orta vadede ekonomik büyümenin artacağını açıkladı.