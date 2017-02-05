Konutta başlatılan seferberlik hamlesi kapsamında ülkenin dört bir yanında her keseye uygun ev var. Biz de en avantajlı 5 ödeme planını araştırdık. Buna göre evlerin aylık ödemeleri 1.500 ila 4.000 lira arasında değişiyor

Vatandaşın ucuz ve lüks eve kavuşması için Emlak Konut GYO önderliğinde başlatılan, GYODER'in katılımıyla ivme kazanan ve tüm Türkiye'ye dalga dalga yayılan konut seferberliği hamlesi tam gaz sürüyor. İnşaat şirketleri, kampanya kapsamında ülkenin dört bir yanında her keseye uygun konut imkânı sunuyor. 30 Emlak Konut projesinden en avantajlı 5 ödeme planını araştırdık. Aylık ödemeleri 1.500 ila 2.000, 2.500 ila 4.000 lira aralığında değişen lüks konutlar tüm gelir gruplarına hitap ediyor. Yaptığımız araştırmaya göre, lüks bir konutun aylık ödeme taksitleri 240 ayda en düşük 1.556 TL'den başlıyor. 209 bin liralık 1+1 konut için 10 bin 450 lira peşinat ödendiği taktirde aylık ödemeler 60 ayda 2.786, 120 ayda ise 1.806 lira oluyor. En çok talebin geldiği 2+1 269 bin liralık daire için istenen peşinat tutarı 13. 450 TL. Bu dairenin 60 ay sıfır faizli aylık ödemesi 3.586 TL, 120 aylık 2.324 TL, 240 aylık ise 2.003 TL oluyor.

ANADOLU'DA 1.619 TL

İstanbul dışında Anadolu'da inşa edilen konutlara baktığımızda, 1+1 217 bin liralık bir konut için istenilen peşinat tutarı 10.875 TL. Bu konutun 60 ayda sıfır faizli aylık ödemesi 2.900 TL, 120 ayda 1.879 TL, 240 ayda ise 1.619 TL oluyor.



LÜKS KONUTTA EN CAZİP BEŞ ÖDEME PLANI

