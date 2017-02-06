Dolar güne nasıl başladı? (06.02.2017)

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin ardından düşüşe geçen dolar yeni haftaya sakin başladı. Dolar yeni haftanın ilk işlem gününde 3,66'nın altına geriledi

ABD doları Cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verilerinde ücret artışlarının beklentilerin altında kaldığının görülmesi üzerine Fed'in önümüzdeki ay faizleri artırmayacağı tahminlerinin devam etmesi ile yeni haftaya zayıf başladı.

HAFTAYI 3.69'DAN KAPATTI

Geçtiğimiz hafta boyunca Merkez Bankalarının kararları ve dolar endeksindeki zayıf seyri dolar/TL kurundaki düşüşü destekledi. Uluslararası Derecelendirme Kuruluşu Fitch'in not indirimi sonrası piyasalardaki belirsizliğin azalması Merkez Bankası'nın TL'nin maliyetlerini artırıcı önlemler almayı sürdürmesi, TL'nin diğer gelişen ülke kurları karşısında üzün bir süre sonra pozitif ayrışma yaşamasına neden oldu. Haftanın son işlem gününde ABD verilerinin de beklentileri karşılamaması ve doların zayıf seyrinin etkisi ile 3.70 seviyesinin altına sarkan kur haftayı 3.6979 seviyesinden tamamladı.

DOLAR-EURO DÜŞÜŞTE

Yeni haftanın ilk işlem gününe ise 3.71 seviyelerinden başlayan parite an itibari ile yüzde 0.01 artı ile 3.6693 seviyesinde... Euro/TL ise yüzde 0.01 eksi ile 3.9868 seviyesinde işlem görüyor

TÜRK LİRASI FİTCH'E RAĞMEN YÜZDE 5 DEĞER KAZANDI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu düşürmesine karşın Türk lirasına güvenenler dolar karşısında bir haftada yüzde 5 kazandı.

Fitch Ratings'in Türkiye'nin kredi notunu "yatırım yapılabilir" seviyenin altına düşürmesi ve Standard&Poor's'un kredi not görünümünü "negatif"e çekmesine karşın bu hafta diğer para birimleri karşısında yükselişe geçen TL, Dolar karşısında bir haftada yüzde 5, avro karşısında yüzde 4 ve sterlin karşısında yüzde 5 değer kazandı.

BİST-100 ENDEKSİ GÜNE YÜZDE 0.83 YÜKSELİŞLE 89.121 SEVİYESİNDEN BAŞLADI

Borsa istanbul haftanın son işlem gününe yatay negatif başladıktan sonra ABD verileri ile yükselişini 88 bin seviyesi üzerine taşıdı. Endeks günü yüzde 1.14 kazançla 88.389 seviyesinden tamamlarken, işlem hacmi 4.5 milyar TL oldu. Endeks yeni haftanın ilk gününe ise yüzde 0.83 yükselişle 89.121 seviyesinden başladı.