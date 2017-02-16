Türk müteahhitlere Körfez köprüsü daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Körfez turundan ekonomik alanda çok sayıda işbirliği kararı çıktı. S. Arabistan ve Bahreyn arasında yapılacak 2’nci köprü projesine Türk firmaları davet edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Bahreyn, Suudi Arabistan ve Katar'ı kapsayan Körfez ülkeleri turundan, bu üç ülkeyle de ekonomik alanda işbirliği kararı çıktı. Bahreyn ile Suudi Arabistan arasında yapılacak ikinci köprü projesine Türk firmaları da davet edildi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, oldukça verimli ve samimi geçtiği belirtilen tur sırasında Suudi Arabistan ziyaretinde Erdoğan ve Kral Selman iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri masaya yatırdı.



TEKNİK HEYET GİDECEK

Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Kurulu çerçevesinde Türk firmalarının ülkede daha fazla iş alması konusu da gündeme geldi. Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Suudi Arabistan ile Bahreyn arasında ortak ikinci köprü kurulması konusunda Türk firmalarını da davet etti. Bu doğrultuda Türkiye'den gidecek bir teknik heyet hem bu proje hem de diğer önemli altyapı projeleriyle ilgili görüşmeleri gerçekleştirecek. Bahreyn ile Türkiye arasında 2-3 Mart'ta İstanbul'da yapılacak Karma Ekonomik Konsey Toplantısı'nda da konu geniş biçimde ele alınacak. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ile ilişkiler de görüşmelerin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin KİK ile serbest ticaret anlaşmasının 2017 içinde tamamlanıp imzalanmasını arzu ettiklerini ifade etti. Kral Selman bin Abdülaziz de buna olumlu baktığını belirterek, bu konuyla ilgili talimat verdi. Dönem başkanı Bahreyn'in de bu konuya olumlu baktığı, ancak 7 üyenin onay vermesi gerektiği belirtildi.



EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

Geçtiğimiz hafta Ankara'da ilk toplantısını yapan Türkiye-Suudi Arabistan Koordinasyon Kurulu'na ekonomi, enerji, savunma sanayisi, altyapı, üstyapı, ortak yatırım alanlarında somut projelerin planlaması konusunda talimat verildi. Kurulun 6 ay içinde bir eylem planı hazırlayacağı ve yetkililere sunacağı bildirildi.



ERDOĞAN'IN ZİYARETİ ANISINA 20 BİN KİŞİLİK CAMİ

Bahreyn Kralı Al Halife'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinin anısına Türk mühendis ve mimarları tarafından Manama'da 15-20 bin kişilik bir cami yaptıracağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da konuya olumlu baktığı ve proje hazırlatacağını ifade ettiği bildirildi.



KATAR EMİRİ'NDEN SICAK KARŞILAMA

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al- Sani'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karşıladığı resmi törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.



PAKİSTAN'DA EKONOMİ ZİRVESİNE KATILACAK

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1 Mart'ta Pakistan'da düzenlenecek Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO) Zirvesi'ne katılacak. İpek Yolu'nun birbirine bağladığı Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Tacikistan ve Türkmenistan'ın üye olduğu ECO'da teşkilata üye ülkeler arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ele alınacak.