Erdoğan: "Dolar 3,50'nin altına iner"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez ülkelerine yaptığı kritik ziyaret dönüşü uçakta gazetelere önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Varlık Fonu'yla dolarda düşüş yaşandığını belirterek, dolar kuru için "3,50'nin altına iner" öngörüsünde bulundu.

Türkiye'de ilk kez kurulan Varlık Fonu ve Döviz kurları hakkında açıklama yapan Erdoğan, Varlık Fonu'nun kurulduğu andan itibaren doların düşüşe geçtiğine dikkat çekti.

HANİ ÇÖKÜYORDU TÜRKİYE EKONOMİSİ?

Hani çöküyordu Türkiye ekonomisi? İhaleyi 2 Koreli, 2 Türk firmadan oluşan konsorsiyum kazandı. Bedeli yaklaşık 12 milyar dolar. 16 küsur yıl burayı çalıştıracaklar. Ondan sonra? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verecekler. Ekonomi çöküşte olsa, o ülkede kimse böyle bir yatırım yapmaz. Niye? 18 Mart Köprüsü'nün ihalesini yaptık. Şirketlerin, konsorsiyumların teklif için birbirleriyle yarıştıklarına şahit olduk. Boğaz'ın altından 3 katlı tünelle ilgili hazırlıklar da sürüyor. Daha şimdiden "İhaleye girmeye hazırız" diyenleri görüyoruz. Keza Kanal İstanbul için de Türk firmaları, Japonlar, Koreliler vesaire "Biz varız" diyor. Ekonomisi çökmüş olan bir ülkede, BOT veya PPP sistemiyle bu tür yatırımları yapamazsınız. Biz güvenli bir limanız, bu insanlar da gelip ülkemizde yatırımlar yapıyor.

BUNLAR GEÇMİŞTE DE ÖZAL'I ANLAMIYORDU

Varlık Fonu büyük önem arz ediyor. Ama bazı malum kafaların, bu işlerden anlamadıkları için hazmedemediğini gördük. Bunlar geçmişte de Özal'ı anlayamıyordu. Şimdi dünyayla yarışan projeler yapıyoruz, aynı kafa bunlara da karşı çıkıyor. Bunları anlamakta zorlananlar Varlık Fonu'nu da anlayamıyor.

O KADAR CAHİLLER Kİ...

Ne yaptı Varlık Fonu? Ciddi güç kattı Türkiye ekonomisine. Ama o kadar cahiller ki tutup bunun bir özelleştirme olduğunu iddia ediyorlar. Ne alakası var? Elden çıkarılan bir şey yok ki. Bunların hepsi karşı tarafa bir tür teminat. Varlık Fonu ayrıca ortaklığa da girebiliyor. İkili ortalıklar, üçüncü ülkelerle farklı ortaklıklar suretiyle gücünüze güç katıyorsunuz. Çeşitli imtiyazlar elde ediyorsunuz.

"İNANIYORUM Kİ DOLAR 3.50'NİN ALTINA DÜŞECEK"

Nitekim ilanı yapılır yapılmaz dolarda düşüş başladı. Ben inanıyorum ki 3.50'nin de altına düşecek. Niye? Türkiye'ye girdiler durmayacak, bunu göreceğiz. Dedim ya, Türkiye ekonomik açıdan hâlâ güvenli liman. Büyümede de inşallah öyle korkulacak bir durum olmayacak.