Numan Kurtulmuş: "Türkiye Varlık Fonu ekonomiyi dış saldırılara karşı koruyacak"

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin büyümesini engellemek isteyen güçlerin ekonomik operasyonlara başvurduğunu belirterek, "Bunları önlemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Son zamanlarda üzerinde konuşuldu. İnşallah Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin dış saldırılara karşı korunmasını temin etmek ve bundan sonra yapılacak büyük projelerin desteklenmesini sağlamak için ekonomiyi güçlendirecek önemli araçlardan birisidir" dedi.

DIŞ MÜDAHALELERİ ÖNLEMEK İÇİN TEDBİRİMİZİ ALIYORUZ

Türkiye'nin büyümesini engellemek isteyen güçlerin ekonomik operasyonlara da başvurduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Bir tarafta derecelendirme kuruluşlarının raporları, diğer taraftan spekülatif bir takım ataklarla Türkiye'de dövizi üzerindeki hareketlenmenin sağlanmasın sadece bunların birkaçı. Bunları önlemek için tedbirlerimizi alıyoruz. Son zamanlarda üzerinde konuşuldu.

TÜRK EKONOMİSİ GÜÇLENECEK

İnşallah Türkiye Varlık Fonu, Türkiye ekonomisinin dış saldırılara karşı korunmasını temin etmek ve bundan sonra yapılacak büyük projelerin desteklenmesini sağlamak için ekonomiyi güçlendirecek önemli araçlardan birisidir" diye konuştu.