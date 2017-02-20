EPDK'dan 8 akaryakıt şirketine 2,4 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 8 akaryakıt şirketine toplam 2 milyon 432 bin 532 lira ceza verildi.

EPDK'nın konuyla ilgili ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, otomasyon sisteminin çalışmaması, akaryakıt istasyonunda bulunan tankın otomasyon sistemine bağlamama, otomasyon sistemini fiilen faaliyete geçirmeme, otomasyon sistemine müdahale etme, işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmamasına rağmen tüplü sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) satışı yapma, ulusal marker seviyesi geçersiz akaryakıt ikmal etme, hile amaçlı ürünleri akaryakıta katma, gizli akaryakıt tankı bulundurma, dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal etme gibi nedenlerle 8 akaryakıt şirketine 2 milyon 432 bin 532 lira para cezası uygulandı.

EPDK, ayrıca benzer sebeplerle 9 şirketin de yazılı savunmasını istedi.