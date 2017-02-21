Memurluk tapulu mal değil

Üç milyon memur için ömür boyu garantili iş dönemi kapanıyor, performans dönemi başlıyor. Bakan Müezzinoğlu, “Memurluk tapulu mal olmayacak” dedi

Hükümet, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) gibi yapıların beslenmesine katkı sunan devlet memurluğunda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Yeni dönemde kamu kurumlarında garantili iş dönemi yerine 8 başlıkta beş yıllık karneye dayalı esnek bir yapı geliyor. Kamu personel reformu ile yöneticiler dâhil tüm memurlar için performans değerlendirmesi yapılacak. Memura hem hizmet alan vatandaş hem de amirleri not verecek. Performans ölçümü iş bilgisi, kalitesi, iletişim, işbirliği, görev bilinci, iş alışkanlıkları, disiplin-kurallara uyma, gelişime açıklık ölçütleri ile yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kamuda güvencenin "tapulu mal gibi olmasını" doğru bulmadığını belirterek, referandumdan sonra kamu personel reformunu yaşama geçirecekleri mesajını verdi.

SİSTEME FORMAT ATILACAK

Çalışma Bakanı Müezzinoğlu, kamu çalışanı reformuna ilişkin çalıştayların sürdüğünü belirterek, "Kamuda bütüncül bir düzenleme yapabilirsek, taşeronları bunun içinde çözeceğiz. Kamu çalışanları zaten yamalı bohça gibi 657, sözleşmeliler, kısa süreli sözleşmeliler, mevsimlik işçiler, 4A, 4B, 4C. Bunlara statü koyacağız buna göre yeni bir format çıkacak. Düzenleme çalıştaylarda netleşecek. Güvenceli, sürdürülebilir, geliştirilebilir bir yapı arzu ediyoruz" diye konuştu. Bakan Müezzinoğlu, 657 Sayılı Kanun kapsamında iş güvencesinin tapulu mal gibi olmasının yanlış olduğunu ifade ederek, "Memurun kendisini geliştirmesinin yolu açılmalı, liyakati, performansı değerlendirebilmeli. Yılların getirdiği kıdemle, birikimle bunu ölçmek doğru değil. Bunda da ısrarla güvence diyorsak kamu da beklediği hizmeti alamaz. Mesleklere göre 5 yılda bir kendini çek edebilen bir sistem olmalı" dedi.



BANKAMATİK MEMURLUK BİTECEK

Yeni dönemde, kamu kurumlarının tamamında sicil değil performans kriterleri uygulanacak. Mevcut beş ayrı devlet personel rejimi tek bir yasa altında toplanırken, ödeme çeşitlerinin de yeniden tanımlanması öngörülüyor. Kamuda bankamatik memurluk dönemi de sona erecek. Bu kapsamda özellikle kamuya uğramadan aylık alan müşavirlik kadroları yeniden gözden geçirilecek. 657 Sayılı Memur Yasası da çağın gereklerine uygun hale getirilirken, kamuda yaklaşık 50 çeşide ulaşan ödemelerin de dengeli hale getirilmesi planlanıyor. Temel ücret, hizmet farkı, ek ödenek, ders ücreti, vekâlet ücreti, performans gibi belli başlıklar halinde sıralanması hedefleniyor. Yine, performansı yüksek memurlara daha yüksek ücret verilecek.



YİRMİ YIL SONRASI ÖNEMLİ

Bakan Müezzinoğlu, SABAH'a yaptığı değerlendirmede, kamuda dokunulmaz, imtiyazlı bir sınıf olmaması gerektiğini belirterek, "Millete bedel ödeten bir sistem olamaz. Demokraside dokunulmaz tek kitle millettir. Onların hak ve hukukunun üstüne geçilemez. Pozisyonlardan kaynaklı değil. Bakan, genel müdür görevdeyken imtiyazı olabilir. Ancak görevi bittiğinde bu da biter. Yirmi yıl sonra kimin nereye geleceği belli olan sistemde adam niye darbe planlamasın" açıklamasını yaptı.