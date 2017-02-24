X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Son dakika: 24 Şubat 2017 altın fiyatları- Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
www.sabah.com.tr

: 24 Şubat 2017 fiyatları- ve gram altın kaç para oldu

  • Giriş Tarihi: 24.2.2017 18:13 Güncelleme Tarihi: 24.2.2017 18:49
Son dakika: 24 Şubat 2017 altın fiyatları- Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu
Son dakika: 24 Şubat 2017 altın fiyatları- Çeyrek altın ve gram altın kaç para oldu

Serbest piyasada 24 ayar külçe ın gram satış fiyatı 145,20 lira, 238 lira oldu. Altın fiyatları ile ilgili son güncellemeler haberimizde...

İstanbul Kapalıçarşı'da 145 liradan alınan 24 Ayar Külçe ın gramı 145,20 liradan, 955 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 971 liradan, 132 liradan alınan 22 Ayar Bileziğin gramı 136 liradan, 934 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 953 liradan, 467 liradan alınan Yarım Ziynet 477 liradan, 233 liradan alınan Çeyrek Ziynet 238 liradan satıldı.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

BENZER HABERLER