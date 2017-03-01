İlaç stokuna son

Yılbaşında ilaca yapılan zammın 45 gün sonra yürürlüğe girmesini fırsat bilip stok yapanlara kötü haber. Sağlık Bakanlığı, daha fazla kâr için ilacı piyasaya vermeyip hastaları mağdur eden stokçulara yeni kararnameyle ‘dur’ diyecek

5 Ocak'ta yapılan kur ayarlaması sonucu ilaç fiyatlarına yüzde 10.65 oranında gelen zammın 20 Şubat'ta devreye girmesi yüzünden daha fazla kazanmak adına piyasaya ilaç vermeyen firma ve ecza depolarına yeni fiyat kararnamesi 'dur' diyecek. Zam açıklaması sonrası stokta bekleyen ilaçları piyasaya zamlı olarak vermek istediği için eczanelere ilaç göndermeyen, dolayısıyla hastaları mağdur eden sistem Sağlık Bakanlığı'nın yazısı üzerine Bakanlar Kurulu'nun aldığı kararla son fiyat kararnamesi yeniden düzenlendi. Buna göre artık ilaç fiyatlarında artış olursa yeni fiyatlar ilan edildikten 5 gün sonra, indirim olursa 45 gün sonra yürürlüğe girecek. Böylece ilaç pazarında oluşan stok kurnazlığının önüne geçilecek.



Zam sonrası eczaneye ilaç yağdı

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, özellikle 2016'nın son ayından beri piyasada bulunmayan ilaçların zammın uygulanmaya başladığı şubat ayının 20'sinden sonra aniden depolarda bulunmaya başladığını söyledi. Saydan, "Stok yapmadılarsa neden 20 Şubat'tan sonra bulunmayan ilaçlar eczanelere yağmaya başladı? Bu da açık açık ilacıın zam dolayısıyla stoklandığını ortaya koyuyor. Bu karar eczacıları akladı. Stoku yapanın eczacılar olmadığı ortaya çıktı" diye konuştu.



En fazla 4-5 gün sıkıntı yaşanır

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ise, zammın açıklandığı 5 Ocak'tan yürürlüğe girdiği 20 Şubat'a kadarki 45 günlük süreçte ilaç sıkıntısının ciddi boyutlara ulaştığını ve bu noktada eczacının arada kaldığını söyledi. "Depolar ilaç stokladı, bazı firmalar üretimi yavaşlattı. Alınan kararla zam dolayısıyla ortaya çıkan ilaç yokluğu ortadan kalkacak" diyen Sarıalioğlu, en fazla 4-5 günlük bir sıkıntı yaşanacağını kaydetti. Eski sistemin tamamen ilaca mahsus bir uygulama olduğunu vurgulayan Nurten Saydan ise, "Özellikle hastalıkların en yoğun olduğu aralık-ocak-şubat aylarında piyasada ilaç bulamama sıkıntısı çözüldü" dedi. Saydan euro kurunun belirlenmesi ile ilgili kararın ise 5 günden 45 güne çıkarıldığını ve bunun yine stokçuluğa neden olabileceğini, bu yüzden ilgili maddenin yeniden düşünülmesi gerektiğini dile getirdi.