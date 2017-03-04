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, Hollandalı Vitol Group'a satılıyor

AA
  • Giriş Tarihi: 4.3.2017 10:03 Güncelleme Tarihi: 4.3.2017 10:04
Petrol Ofisi, Hollandalı Vitol Group'a satılıyor
Petrol Ofisi, Hollandalı Vitol Group'a satılıyor

Avusturya merkezli enerji şirketi OMV'nin yüzde 100 hissesine sahip olduğu 'ni 1 milyar 368 milyon avroya Hollandalı Vitol Group'a satmaya karar verdiği açıklandı.

OMV'den yapılan açıklamaya göre, şirket Türkiye'deki iştiraki 'ni Vitol Group'a satacak.

OMV, yüzde 100 hissesine sahip olduğu Petrol Ofisi'nin tüm hisselerini 1 milyar 368 milyar avroya satma kararı aldı. OMV'nin tan elde edeceği net gelir ise kur etkisiyle birlikte 1,1 milyar avro olacak.

Söz konusu satış ve devir işlemlerinin bu yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Petrol Ofisi'nin Türkiye'de bin 709 istasyonu bulunuyor. Şirketin 2016'daki toplam satışları 10,68 milyon tona ulaşmıştı. Petrol Ofisi, 1 milyon metreküp kapasiteyle Türkiye'deki en büyük yakıt deposunu da elinde bulunduruyor.

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