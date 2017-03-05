Borsa İstanbul getiride dünya lideri

Ekonomide her türlü olumsuz algı operasyonu girişimine rağmen Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana % 14.82 yükseldi. Dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu

Türkiye'nin tarihinin en büyük ekonomik ve siyasi saldırılarını yaşadığı 2016 yılında 630 milyon dolarlık net yabancı girişi ile yüzde 8.9 yükselmeyi başaran Borsa İstanbul, 2017'de adeta tarih yazıyor. Açıklanan her veriden ekonomik kriz algısı yaratmak isteyenlerin çabalarına rağmen, Türkiye'ye ilginin artarak devam etmesinin etkisiyle Borsa İstanbul, yılbaşından bu yana yüzde 14.82 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. Getiri sıralamasında Borsa İstanbul'u sırasıyla Polonya, Arjantin ve Brezilya izledi. BİST, en düşük seviyesine göre de bu yılın en fazla yükselen piyasası oldu. Son üç ayda da en iyi performans gösteren borsalar arasında ikinciliğe yükseldi.



AYIN ZİRVESİNDE

1 Aralık'tan bu yana ise yükselişi yüzde 24'ü geçen Borsa İstanbul'da 90 bin sınırına dayanan endeks 26 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeksin yükselişine paralel olarak borsada işlem gören şirketlerin 2016 yılı sonunda 585 milyar lira olan piyasa değeri 680 milyar lirayı aştı. Şirketlerin değeri dolar bazında ise, kurdaki yükselişe rağmen, 17 milyar dolar artarak 183 milyar dolara çıktı. Şirketlerin değerinde 1 Aralık 2016'dan bu yana yaşanan artış ise 142 milyar TL oldu.