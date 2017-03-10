İki denizde arama başlıyor

Bu yıl Akdeniz ile Karadeniz’de petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri başlatacaklarını söyleyen Enerji Bakanı Berat Albayrak, “Denizde daha aktif iki ve üç boyutlu sismik çalışmalar yapacağız” diye konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bu yıl Akdeniz ve Karadeniz'de petrol ile doğalgaz arama faaliyetleriyle ilgili önemli hamlelerde bulunacaklarını söyledi. ABD'nin Houston kentinde düzenlenen IHS CERAWeek 2017 Enerji Konferansı'na katılan Albayrak, "Birinci sismik arama gemimiz Barbaros Hayrettin'den sonra ikinci gemimizle Akdeniz ve Karadeniz sularında daha aktif iki ve üç boyutlu sismik çalışmalarla arama faaliyet sürecimizi başlatacağız" dedi.



YÜZDE 60'I YAKINLARDA

Dünyadaki petrol ve doğalgazın yüzde 60'ından fazlasının Türkiye'nin yakın çevresindeki bölgede bulunduğuna dikkat çeken Albayrak, "Dört bir tarafında birçok enerji kaynağı ve zenginlikler bulunan Türkiye'nin, bölgesindeki en istikrarlı ve güçlü ülke olmasının getirdiği sorumluluk ve enerji arz güvenliğinde oynadığı rolü itibarıyla, ülkemiz gelecek dönemde de kararlı ve yoğun çalışmaya devam edecek" diye konuştu.



?YABANCI YATIRIMCININ İŞTAHI YÜKSEK

Konferans kapsamında ülke adına çok verimli görüşmeler gerçekleştirdiklerini de anlatan Albayrak, "Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye ilgisi 'çok iştahlı'. Bu gelecek dönemde 'Büyük Türkiye' hedefine ulaşma noktasında umut verici" dedi. Albayrak, konferans kapsamında yürüttüğü görüşmelere ilişkin, şunları söyledi: "CERAWeek, her yıl gerçekleştirilen çok önemli bir enerji konferansı. Dünyanın dört bir yanından katılımcıları oluyor. Bölgemizin enerji politikaları noktasında çok kritik mevzuları muhataplarımızla değerlendirdik. Yabancı sermayenin Türkiye'nin enerji alanındaki farklı yatırımların hayata geçirilmesi konusundaki katkılarına ilişkin görüşmeler yaptık."



100 trilyon dolar

Doğu Akdeniz'deki rezervin tahmini parasal boyutu



3.4 trilyon m3

Doğu Akdeniz'de suların altındaki gaz



10 milyar varil

Karadeniz petrol beklentisi



3 trilyon m3

Karadeniz'deki tahmini rezerv