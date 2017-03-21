Ekmekte GDO iddiaları ile ilgili flaş gelişme!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ekmekte genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) kullanıldığı iddiasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, kentte bir firma tarafından üretilen ekmeğin geç bayatlamasını sağlayan bir katkı maddesinin GDO'lu soya içerdiğinin iddia edilmesi üzerine başsavcılık harekete geçti.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin de kentteki bazı pastane ve ekmek fabrikalarındaki ürünlerden numuneler aldığı öğrenildi.