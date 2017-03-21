Trafik sigortasında geçmişe dönük iade müjdesi!

Araç sahiplerinin yüzünü güldüren tava fiyatlarından sonra geçmişe yönelik de bir düzenlenme gelecek. Gerçekleşirse geçmişte yüksek prim ödeyenlere yüzde 30 indirim yapılacak ve aradaki fark iade edilecek

Hazine Müsteşarlığı'nın önümüzdeki ay yürürlüğe girecek trafik sigorta primlerine tavan fiyat uygulamasıyla yüzde 30'lara varan indirim ücreti araç sahiplerinin cebinde kalacak. Nisan ayında uygulamaya konulacak tavan fiyat tarifesine milyonlarca tüketici sevinçle karşılık verirken, yatırılan fazla sigorta primlerinin de yatırılacağı belirtildi. Müjdeyi yorumlayan Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu devletin fahiş fiyatlarla dönen sigorta piyasasına müdahale olarak gördüğünü söyledi.

Tavan fiyat uygulaması getirerek Hazine Müsteşarlığı'nın sigortacılara ayar verdiğini söyleyen Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı sözlerine şöyle devam etti: "Geçmişte yüksek prim ödeyenlerin yüzde 30 indirimi yapılarak paraları iade edilecek. İşin bir de kaza yapanların ceza puanı mahiyeti var. Trafik Şube Müdürlüğü ile Sigorta Birliği'nin işbirliği yaparak kaza yapan araçların sürücülerinin ehliyetine ceza puanı işlenmesi gerekiyor. Adam 15 kez kaza yapmış, 16. kez kaza yapmak için yola çıkıyor. Kimse ehliyetine ceza kesmiyor. Bu işbirliğinin bir an önce sağlanarak, trafik kazalarının da önüne geçilmesi gerek." Sigortacılar zararlarını halka kesti! Sigorta şirketlerinin ağız birliği etmişcesine geçtiğimiz yüzde 105'lere varan zam yaptığına işaret eden Aydın Ağaoğlu, "2015 yılında 350 liraya trafik sigortasını yaptırmış olan insanlar ortalama yüzde 105 artarak 710 lira ve daha yukarıda ücretlerle karşı karşıya kaldı. Bu noktada tüketicilerin feryatlarına karşılık sigorta sektöründeki şirket yetkilileri ve Sigorta Resürans Birliği açıklama yaptı. Açıklamada sigorta sektörünün trafik sigortalarında zarar ettiğini, bu nedenle de enflasyonun çok üzerinde fiyat uygulamak zorunda kaldıklarını söylediler. Zararlarının faturasını milyonlarca araç sürücüsüne kesmiş oldular" şeklinde konuştu.